Intel, AMD Ryzen'e Core i9'la yanıt verecek

Şirketin bir iç haberleşme dokümanının sızması üzerine, yeni nesil işlemciler hakkında dedikodular da arttı.

PowerPoint dokümanına göre LGA 2066 yuvası kullanacak olan işlemciler, Skylake-X ve Kaby Lake-X mimarisinde olacak.

Dört adet Skylake-X işlemci ve iki adet Kaby Lake-X işlemci bulunan listede, 12 çekirdekli işlemci ve HyperThreading desteği dikkat çekti.

Bu yılın başında karşımıza çıkan ve şirketin en üst seviye masaüstü işlemcisi olan Kaby Lake'in en üst modeli olan Core i7-7700K'ya kıyasla, sızan modeller 4 kat daha fazla L2 önbelleğe sahip.

En alt model Kaby Lake, HyperThreading özelliğini desteklememesi ilginç. Skylake-X'lerle fark ise Kaby Lake'lerin çift kanal DDR4-2666 desteklerken, Skylake-X'lerin dört kanal desteği bulunması.

Sunumdaki bilgilerin gerçek olması hâlinde, haziranda bir tanıtım etkinliği düzenlenerek, 12 çekirdekli i9-7920X hariç modeller duyurulacak. Bu en üst modelin ise ağustosta tanıtılması bekleniyor ve işlemcilerin AMD'nin güçlü bir çıkış yakalayan yeni Ryzen serisine yanıt olacağı düşünülüyor.