Windows XP WannaCrypt
TEKNOLOJİ

XP için yayınlanan WannaCrypt güncellemesinde sorun çıktı!

WannaCrypt virüsünün binlerce bilgisayarı tehdit etmesiyle harekete geçen Windows, yıllar önce desteğini çektiği XP sürümü için bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak güncelleme çalışmıyor...

16 Mayıs 2017 Salı, 11:17:13 Güncelleme: 11:57:17

İnternet dünyasına aniden giriş yapan ve dünya genelinde binlerce bilgisayarı ele geçiren WannaCrypt adlı virüs, tehlikeli şekilde yayılmaya devam ediyor.

Virüs ile ilgili 3 yıl önce desteğini kestiği XP sistemler için bile güncelleme yayınlayan Microsoft, "KB4012598" koduyla yayınladığı güncelleme ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Ancak yayınlanan güncelleme ile Microsoft baltayı taşa vurdu. Zira, güncellemeyi almaya çalışan birçok kullanıcı yükleme paketini çalıştıramadığını, sistemine uymadığını veya kuramadığını bildirdi.

Kullanıcılar, yaşadığı sorunu "Windows S3 Pro'ya önerilen KB4012598 güncellemesini yükleme çalışıyorum ancak güncellemeyi indirdikten sonra Çalıştır'a tıkladığımda "Windows'un sürümü, yüklemeye çalıştığınız güncelleme sürümüyle uyuşmuyor." hatasını alıyorum. Windows sürümümü kontrol ettiğimde ise Windows S3 Pro olduğunu teyit ettim." şeklinde ifade ediyorlar.

Öte yandan şikayet eden birçok kullanıcının yanında güncelleme paketini hiçbir sorun yaşamadan kurabildiğini söyleyen kullanıcılar da mevcut.

YANLIŞ YAMA MI İNDİRİLİYOR?

İddialara göre ise, Windows'un güncellemeyi indirebilmemiz için koyduğu indirme linkleri hatalı. Yani yaşanan güncelleme sorunu Windows'un hatalı link koymasından ve kullanıcıların yanlış güncelleme paketini indirmesinden kaynaklı. Microsoft'un İngilizce sayfasında SP3 sürümüne XP Embedded sürümünün linkinin koyulduğu iddia ediliyor. Bu nedenle kullanıcılar yanlış güncelleme paketini indiriyor ve doğal olarak güncellemeyi yüklerken "yanlış sürüm" sorununu yaşıyorlar.

Konuyla ilgili Microsoft'tan resmi bir açıklama gelmese de, Microsoft Topluluk sayfasında sorun yaşayan kullanıcılar birbirleriyle bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

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