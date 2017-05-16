Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar paylaşımları görüntülemekte zorlanıyor.

Saat 22:00'den bu yana sorun yaşandığına dair 544 raporun geldiği görüldü.

Isı haritasına bakıldığında sorunun ABD sunucularından kaynaklı olduğu görünüyor.

INSTAGRAM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.



Şirketin ortaklarından Kevin, kullanıcıların yer bildirimi yapmasına yarayan Foursquare adlı uygulamadan çok etkilenmiştir. Bunun biraz daha farklılaştırılarak kullanılabileceğini düşünen genç adam, fotoğraf ekleme özelliğini de kullanarak Burbn adlı uygulamayı kullanıcıların beğenisine sunmuştur. Uygulama, kullanıcıların belirli lokasyonlarda check in yapması, gelecek check in’lerini planlaması, arkadaşlarıyla buluşması karşılığında puan kazanması ve bu buluşmalarda çektiği fotoğrafları paylaşması üzerine kurulu olarak ortaya çıkmıştır.



Uygulama bir süre boyunca kullanıcılar tarafından kullanılmış, fakat uygulama geliştiricisi Kevin bir türlü istediği başarıyı elde edememiştir. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen Kevin sürekli olarak uygulamayı geliştirmeye devam etmiş ve sonunda kendisine yol arkadaşı olarak Mike Krieger'ı almıştır.



İkili, bir dizi araştırmanın ardından kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını analiz etmiş ve ilginç bir detaya erişmişlerdir. Çünkü kullanıcılar yer bildirim özelliğini hiç kullanmazken, fotoğraf paylaşımını aktif olarak kullanıp devasa bir kullanım verisine işaret etmiştir.



Bu veri onların bundan sonraki hayatına şekil verirken, sosyal medyaya da yeni bir platform kazandırmaya imkan tanımıştır. Kevin ve Mike bu veriden faydalanarak 2010 yılında, sadece fotoğraf paylaşımı için kullanılabilecek, filtreler ile şekil verilebilecek bir uygulamayı, yani İnstagram'ı ortaya çıkarmıştır.



Burbn ile yaşanılan aksiliklerden derledikleri deneyimi İnstagram'a aktaran ikili, 2012 yılında şirketi 1 milyar dolara Facebook'a satmıştır. Facebook satın almadan önce yaklaşık 30 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu, satın almanın ardından geçen 4 yıllık sürede 500 milyon kullanıcıya sahip olmuştur.