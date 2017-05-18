Bükülebilir ekran üretimi için en iyi malzeme bulundu

American Chemical Society tarafından yayımlanan rapor, şu anda esnek ekran üretiminin yüksek mâliyet sebebiyle sekteye uğradığına ve ince polimer film üretmenin ana akım ihtiyacı karşılayacak seviyeye çıkamayacağına yer verdi.

Raporda, kağıdın biyolojik olarak çözünebilir ve ucuz olması sebebiyle en uygun malzeme olduğu, fakat iletken olmayışının engel oluşturduğu belirtiliyor. Ancak araştırmacılar buna da çözüm bulmuşlar. Tuzun sıvılaştırılması sonucu ortaya çıkan iyonik jelle kağıdı kaplayarak, iletkenlik kazandırılabiliyor.

METREKARE FİYATI 1,3 DOLAR

Çalışma sonucu kağıdın 5 bin kez katlanıp açılabildiği ve iki ay kadar performansından bir şey kaybetmeden durabildiğini gösteriyor.

Araştırma, iletken kağıdın meterekaresinin 1,3 dolar fiyatla üretilebileceğini ve dakikada 30 metre üretmenin mümkün olacağını da kaydediyor.

Şimdiye kadar bükülebilir ekran konusunda en elle tutulur çalışma Samsung'dan geldi. Galaxy X adlı telefon üretimde engellerle karşılaştı, ancak bu sene bir prototip ortaya çıkma olasılığı hâlen mevcut.