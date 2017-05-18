SpaceX ile uzayla ilgili sıra dışı işler yapan ve Tesla ile hem elektrikli otomobi, hem de otonom araç devrimini yapan teknoloji dünyasının dahi çocuğu Musk, kurduğu yeraltı tünelleri sondaj şirketi Boring ile trafik sorununa çare olmak için bir süre önce kolları sıvamıştı.
Bulduğu çare işe yararsa trafik sorunu olan her ülkeden kazanacaklarıyla servetine servet ve gücüne güç katabilir.
Bulduğu çare işe yararsa trafik sorunu olan her ülkeden kazanacaklarıyla servetine servet ve gücüne güç katabilir.
Geçtiğimiz haftalarda Boring’in açmayı planladığı tünellerin nasıl çalışacağına dair bir video paylaşılmış ve yeraltına inen araçların animasyonu internetin en çok izlenen videolarından olmuştu.
Ancak bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirketin sitesine eklenen "sıkça sorulan sorular" sayfası, konsepte dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Şirketin web sitesindeki SSS sayfasına göre yeraltına inmek ve tünel açmak daha kolay olacak.
Musk'ın planına göre trafik soruna çare olması için bir tünel ağı kurulacak. Otomobiller sabitlenmiş elektrikli kızaklara bağlanacak ve yer altı tünel sisteminde saatte yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde yol alacak. Varış yerine ulaştığında ise yeryüzüne çıkacak.