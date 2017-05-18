TEKNOLOJİ

Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:49:29 HABERTURK.COM

İstanbul ve Türkiye’nin birçok şehrinin olduğu gibi dünyanın da en büyük sorunlarından birisi trafik. Bu sorunun üstesinden gelmek için Elon Musk’ın dahiyane bir planı var

  • 1 Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var
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    SpaceX ile uzayla ilgili sıra dışı işler yapan ve Tesla ile hem elektrikli otomobi, hem de otonom araç devrimini yapan teknoloji dünyasının dahi çocuğu Musk, kurduğu yeraltı tünelleri sondaj şirketi Boring ile trafik sorununa çare olmak için bir süre önce kolları sıvamıştı.

  • 2 Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var
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    Bulduğu çare işe yararsa trafik sorunu olan her ülkeden kazanacaklarıyla servetine servet ve gücüne güç katabilir.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bulduğu çare işe yararsa trafik sorunu olan her ülkeden kazanacaklarıyla servetine servet ve gücüne güç katabilir. 

     

     

     

  • 3 Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var
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    Geçtiğimiz haftalarda Boring’in açmayı planladığı tünellerin nasıl çalışacağına dair bir video paylaşılmış ve yeraltına inen araçların animasyonu internetin en çok izlenen videolarından olmuştu.

  • 4 Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var
    4 | 24

    Ancak bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirketin sitesine eklenen "sıkça sorulan sorular" sayfası, konsepte dair yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Şirketin web sitesindeki SSS sayfasına göre yeraltına inmek ve tünel açmak daha kolay olacak.

  • 5 Trafik sıkışıklığına çare olacak çılgın projede yeni bilgiler var
    5 | 24

    Musk'ın planına göre trafik soruna çare olması için bir tünel ağı kurulacak. Otomobiller sabitlenmiş elektrikli kızaklara bağlanacak ve yer altı tünel sisteminde saatte yaklaşık 200 kilometrenin üzerinde yol alacak. Varış yerine ulaştığında ise yeryüzüne çıkacak.

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