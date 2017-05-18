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SpaceX ile uzayla ilgili sıra dışı işler yapan ve Tesla ile hem elektrikli otomobi, hem de otonom araç devrimini yapan teknoloji dünyasının dahi çocuğu Musk, kurduğu yeraltı tünelleri sondaj şirketi Boring ile trafik sorununa çare olmak için bir süre önce kolları sıvamıştı.