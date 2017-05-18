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TEKNOLOJİ

ExtraTorrent de kapatıldı

Popüler uçtan uca dosya paylaşım sistemi BitTorrent siteleri, korsan paylaşımlar sebebiyle kapatılıyor. Bu durumun son örneği ExtraTorrent oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 20:22:07 Güncelleme: 20:23:54 HABERTURK.COM

Bugün ExtraTorrent'in web sitesine girenler, kısa ve net bir mesajla karşılaştılar.

Mesajda "ExtraTorrent tamamen kapatıldı. Extra Torrent ve tüm ayna siteleri çevrimdışı oluyor. Tüm verileri kalıcı olarak siliyoruz. Sahte ExtraTorrent web sitelerinden ve klonlardan uzak durun. ET'nin tüm destekçilerine ve bir parçası olduğumuz torrent topluluğuna teşekkür ederiz..." deniyordu.

TorrentSpy ve Mininova gibi sitelerin öncü olduğu 2006 yılında kurulan site, kısa sürede EtHD ve ettv gibi korsan grupları kendi bünyesine çekeren ünlenmeyi başardı.

TELİF HAKKI BASKISI YILDIRDI

Milyonlarca günlük ziyaretçisi bulunan site, son aylarda eğlence sektörünün hedefindeydi. Alan adı şirketlerine ve sitenin fiziksel olarak depolandığı barındırma şirketlerine baskı yapan şirketlerin sonunda istediklerini aldığı ve ExtraTorrent ekibini baskılardan yıldırdıkları düşünülüyor.

Torrent siteleri son birkaç yıl içerisinde hızla kapanıyor. En meşhur sitelerden birisi olan PirateBay'i son aylarda KickassTorrents, Torrentz.eu, TorrentHound ve what.cd de izlemişti.

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