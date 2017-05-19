TEKNOLOJİ

177 kilometre çapındaki gizem bulundu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:04:02 HABERTURK.COM

Dünya gezegeninin 5. büyük felaketi olarak adlandırılan ve dinozorları yok eden 65 milyon yıl önceki Bolide göktaşı çarpmasında oluşan 177 kilometre çapındaki krater sonunda bulundu. İşte yeni gerçekler

  • 1 177 kilometre çapındaki gizem bulundu
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    Bilim insanları, Dünya tarihinde gizemini koruyan bir konuyu daha açıklamaya çok yaklaştı. 

  • 2 177 kilometre çapındaki gizem bulundu
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    İngiliz araştırmacılar 5. felaket olarak bilinen göktaşı çarpmasının detaylarına ulaştı.

  • 3 177 kilometre çapındaki gizem bulundu
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    İki jeofizikçi, Londra Kraliyet Üniversitesinden Jo Morgan ve Teksas Üniversitesinden Sean Gulick, Ay ve Gezegenler Bilim Konferansında çok önemli bulgular açıkladı.

  • 4 177 kilometre çapındaki gizem bulundu
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    Bilindiği üzere, 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan Bolide isimli bir göktaşı gezegenin seyrini değiştirmişti.

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    9.7 kilometre çapındaki meteor nedeniyle doğal bir felaket yaşanmış ve pek çok tür yok olmuştu.

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