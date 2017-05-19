19 Mayıs 2017 Cuma, 13:04:02 | Güncelleme: 14:41:04
HABERTURK.COM
Dünya gezegeninin 5. büyük felaketi olarak adlandırılan ve dinozorları yok eden 65 milyon yıl önceki Bolide göktaşı çarpmasında oluşan 177 kilometre çapındaki krater sonunda bulundu. İşte yeni gerçekler
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Bilim insanları, Dünya tarihinde gizemini koruyan bir konuyu daha açıklamaya çok yaklaştı.
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İngiliz araştırmacılar 5. felaket olarak bilinen göktaşı çarpmasının detaylarına ulaştı.
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İki jeofizikçi, Londra Kraliyet Üniversitesinden Jo Morgan ve Teksas Üniversitesinden Sean Gulick, Ay ve Gezegenler Bilim Konferansında çok önemli bulgular açıkladı.
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Bilindiği üzere, 65 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan Bolide isimli bir göktaşı gezegenin seyrini değiştirmişti.
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9.7 kilometre çapındaki meteor nedeniyle doğal bir felaket yaşanmış ve pek çok tür yok olmuştu.
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Dinozorlar başta olmak üzere büyük sürüngen soylarının çarpmanın etkisiyle hemen yok olduğu iddia ediliyordu.
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Dinozorlar arasında sadece uçabilen türlerin bir bölümünün kurtulduğu düşünülerek, evrim sonucunda günümüzdeki kuşlara dönüşmüştü.
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Zira meteorun düşmesiyle ortaya çıkan enerji, 2. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10 milyar kat daha fazlaydı.
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Ancak 1980 yılında Berkeley Üniversitesinden araştırmacı baba oğul Luis ve Walter Alvarez tarafından sunulan ve kabul gören bu genel teori geliştirilemiyordu.
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Zira çarpmanın etkisiyle oluşan, şu an Meksika'nın Yucatan Yarımadası civarında olduğu düşünülen 177 kilometre çapında dev krater bir türlü bulunamamıştı.
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Onlarca uydu ve gelişen teknolojiye dahi dev krateri bulmaya yetmemişti.
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NASA, bu durumu, yıllar içinde kraterin daha genç olan kaya ve çökeltilerin kilometrelerce altında kalmasıyla açıklamaya çalışıyordu.
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Son bilgilere göre Meksika açıklarında petrol arayan bir firma Bolide asteroidinin neden olduğu kratere tesadüfen ulaştı.
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Krater bölgesinden elde edilen fosillere göre dinozorlarının yok olmasına sadece çarpmanın kendisi yol açmadı.
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Gezegende sürüngenlerin çağını bitirip memelilerin çağını başlatan asıl unsurun çarpma sonrası yaşananlar olduğu doğrulandı.
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Dünya'nın sıcaklığının aniden artarak orman yangınları başlaması, kapanan güneş ışınları fotosentezi durma noktasına getirmesi,
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Buharlaşan kayalardan kalkan tozlar ve meydana gelen kükürt dioksitin canlı sağlığını mahvetmesi,
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Oluşan dev tsunamiler, tetiklenen olağanüstü volkanik hareketle ve koro halinde patlayan yanardağlar,
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Çarpmayla yayılan radyoaktif iridyum elementi çarpma sonrasında hayatı yok eden başlıca faktörler arasında sayılabilir.
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Sonrasında başlayan Asit yağmurları, dev depremler ve ani soğuma ile gelen iklim değişikliği ise insanların da aralarında bulunduğu memelilere yaramıştı.
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Berkeley Jeokronoloji Üniversitesi araştırmacılarından Paul Renne de dinozorları yok edenin bu soğuma olduğunu, göktaşı hadisesi olması da başlayacağını ancak çarpmanın etkisiyle son derece hızlandığını belirtiyor.
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Bu süreçte, dinozorların aksine vücut ısısı ortama göre değişmeyen, insanların da bulunduğu daha dayanıklı memeli sınıfının yok olan türlerden geriye kalanlarla beslendiği ve en küçük oyuklarda dahi saklanarak korunduğu sanılıyor.
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Bilim insanlarının bir diğer bulgusu da çarpmanın 30 saniye gecikmesi üzerine kurulmuş.
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30 saniyelik gecikme, Bolide meteorunun karaya değil şimdi Atlantik veya Pasifik okyanuslarının bulunduğu bölgeye çarpmasına yol açacaktı.
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Böylelikle dinozorlar bu denli kötü etkilenmeyecek ve soğumaya kadar olan süreçte insanların evrimsel açıdan primitif atalarının dev sürüngenler arasında tutunması zorlaşarak, muhtemel bir kıyıma neden olabilecekti.