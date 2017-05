Google'ın yapay zekası, Go şampiyonunu alt etti

Bu hafta içinde Çin'de yapılan Future of Go adlı yapay zeka konferansında, şirketin Go oynayan yapay zekası AlphaGo, Çin'in en iyi Go oyuncularıyla ve önemli yapay zeka uzmanlarıyla bir araya geldi.

AlphaGo, konferansta 5 gün boyunca Çin'in bu kadim masa oyununda dünyanın en iyileriyle karşılaştı. Ancak Google'ın yapay zekası, dünyanın en iyi Go oyuncusu kabul edilen ve 9. dan seviyesindeki Ke Jie'yi üç maçın ilkinde yenmeyi başardı.

Bir başka 9. dan seviyesindeki kişi olan Michael Redmond ise yorumculuk da yapıyor. Redmond, maç öncesinde "19 yaşındaki Ke Jie'nin dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu herkes kabul ediyor" dedi.

BEŞ OYUNCUYA KARŞI TEK BAŞINA

AlphaGo, Salı günkü maçta sadece yarım puan farkla kazandı. Google'ın satın aldığı yapay zeka girişimi DeepMind'ın kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis ise maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında "Ke Jie'ye harika oyunu ve AlphaGo'nun sınırlarını zorladığı için büyük saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

AlphaGo ve KeJie, perşembe ve cumartesi günleri yeniden karşılaşacaklar. Cuma ise AlphaGo, ayrı bir maç turuna girecek. Önce birbiriyle karşılaşan iki insan oyuncuya tavsiye verecek. Daha sonra da beş oyuncuya karşı tek başına oynayacak.

GO NASIL BİR OYUN?

2.500 yıllık bir geçmişi olan Go, bugün insanların oynamayı sürdürdüğü en eski masa oyunu olma özelliğini taşıyor. Bir strateji oyunu olan ve tahta üzerindeki taşları hareket ettirerek en büyük alanı ele geçirmeyi gerektiren Go, birçok yönden satranca benziyor.

Taşları hareket ettirererek oynanan oyunun satrançtan farkı ise tüm taşların aynı özellikte olması.

PEARL HARBOR ASLINDA BİR GO HAMLESİ

Oyunun bir diğer özelliği ise handikap sistemi. Böylece zayıf oyuncu ve güçlü oyuncu ayrımı ortadan kalktığından, dengeli bir oyun ortaya çıkıyor.

ABD'nin II. Dünya Savaşı'na girmesini sağlayan olay aslında basit bir Go stratejisinden ibaret. Pearl Harbor saldırısı, Go'daki "Yalnız olan taşa saldır" ilkesiyle hareket edilmesinin bir sonucu olarak yorumlanıyor.

"AKILLI YAŞAM VARSA GO OYNUYORDUR"

Oyundaki ihtimaller ise satrancı gölgede bırakıyor. Açılış hamlesinde 20 olan ihtimal sayısı, ilk hamlede 361'e çıkıyor.

Her hamlede bu şekilde artan ihtimaller hakkında uluslararası satranç ustası Edward Lasker tarafından şöyle yorumlanıyor: "Satrancın Barok kuralları ancak biz insanlar tarafından icat edilebilecekken, Go'nun kuralları o kadar nezih, organik ve katî bir şekilde mantıklıdır ki, eğer evrenin başka yerlerinde akıllı yaşam formları varsa, neredeyse kesinlikle Go oynuyorlardır."