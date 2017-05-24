Bu televizyon duvara yapışık gibi duruyor

Fuarda ziyaretçilerin beğenisini kazanan ve CES 2017 dışında Red Dot’tan da ödül alan tasarıma sahip TV, inceliğiyle adeta duvarda bir resim gibi duruyor. Toplantıda W7’nin dışında LG’nin 2017 TV ürün gamı da sergilendi.

Sinema salonunda gerçekleştirilen toplantıda OLED TV serisinin yanı sıra Nano Cell Display SUPER UHD TV’ler de sergilendi. Las Vegas’taki CES fuarında olduğu gibi İstanbul’da da başrolde duvardaki resim gibi duran Signature W7 yer aldı. Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojilerini barındıran sistem iyi bir ev sineması deneyimi vaat ediyor.

LG’nin Nano Cell Display teknolojisi ise SUPER UHD TV’lerde kullanılıyor. Markanın Dolby Vision, HDR 10 ve H LG formatlarını içeren Aktif HDR özelliği bu ürünlerde destekleniyor. Akıllı televizyonlarda işletim sisteminin ve bunu sunan arayüzün de önemli olduğunu göz ardı etmemek gerek. LG bu tip TV’lerinde webOS 3.5 arayüzü ile hızlı ve kolay Smart TV deneyimi sunmaya çalışıyor.

65 inçlik W7 modelinin 2,57 milimetre kalınlığındaki OLED paneli, özel tasarlanmış manyetik aparatı kullanılarak doğrudan duvara asılıyor. Bu sayede TV ve duvar arasındaki boşluk ortadan kalkıyor. Dışarıdan bakıldığında duvarda bir pencere açılmış hissi veren TV’nin hoparlör ve bağlantı giriş-çıkışları ise akıllıca bir hamleyle ayrı bir tabanda yer alıyor. Böylece TV inceliğini korurken, ses ve bağlantılar başka bir noktaya konumlandırıylabiliyor.

Sinema ses dünyasında öne çıkan eski markalardan Dolby’nin Atmos özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV’lerde Dolby Vision özelliği de bulunuyor. Profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen bu tamamlayıcı çözüm ile izleyenler aksiyonun ortasına yerleşmiş oluyor ve sesler detaylı olarak odayı dolduruyor. Dolby, her sesi kendine ait bir noktada izole ederek gerçek dünyadaki gibi bütünleşik ve çok katmanlı ses deneyimi yaratıyor.

Çıktığı fuar ve sonrasında beğeni toplayan modelin fiyatı ise üst seviyeye hitap ediyor. 65 inç boyutlarındaki (Eski ölçülerle 165 Ekran) LG Signature W7 OLED TV'nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı 35 bin TL olarak açıklandı.