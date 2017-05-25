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Ülkenin tüm halka açık alanlarını Airbnb'ye koydular

İsveç, dolaşım özgürlüğü (Allemansrätten) adını verdiği prensibini internette uyguluyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:01:02 Güncelleme: 09:07:56 HABERTURK.COM

Ülkenin resmî turizm sitesi VisitSweden ile ortak yapılan çalışma sonucunda, Airbnb'de tüm kamuya açık alanları ücretsiz kiralık olarak listelediler.

Bu felsefeye göre, İsveç'te doğayı deneyimlemek tamamen ücretsiz:

"Dağ tepelerinde, nehir kıyılarında, sessiz ormanlarda ya da çimlerde uyuyabilirsiniz. Kanoya binip nehirde gezebilir, ormandaki meyveleri, mantarları ve çiçekleri alabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsizdir."

Sitedeki her ilan açık hava tavanı, gerçek havalandırma ve doğal ısıtma özellikleriyle veriliyor. Plaj ilanlarında "sonsuz havuz hep açık", bir orman ilanında da "doğal fitness salonu vardır" ibareleri görülebiliyor.

 

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