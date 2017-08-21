Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri

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Haber ve yayınlarımızda duyurduğumuz üzere Xbox One X, 7 Kasım'da dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulacak. Ancak fiyatın yüksek olması konsolun meraklılarını düşündürebilir. Ürünün Amerika satış fiyatının daha önce belirttiğimiz üzere 500 dolar olacağı açıklandı.