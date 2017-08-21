TEKNOLOJİ
Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
13 Haziran 2017 Salı, 14:13:57 | Güncelleme: 21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:28:19
HABERTURK.COM
Fiyatı açıklanan Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One X'in içindeki bileşenlerin fotoğrafları ile teknik özelliklerini bir araya getirdik
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Dünyanın en güçlü konsolu olduğunu belirten Microsoft yeni Xbox One X Project Scorpio Edition modelinin Türkiye fiyatını da açıkladı. Yeni konsolun fiyatı 2899 TL olarak açıklandı ve şirketin elektronik mağazasından ön siparişe açıldı.
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Haber ve yayınlarımızda duyurduğumuz üzere Xbox One X, 7 Kasım'da dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulacak. Ancak fiyatın yüksek olması konsolun meraklılarını düşündürebilir. Ürünün Amerika satış fiyatının daha önce belirttiğimiz üzere 500 dolar olacağı açıklandı.
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Microsoft, yeni Xbox'ı her yıl Kaliforniya'da düzenlenen E3 adlı oyun fuarında tanıttı. Project Scorpio adıyla bilinen yeni Xbox'ın adı Xbox One X oldu. Şirket, Xbox One X'in dünyanın en güçlü konsolu olduğunu iddia ediyor.
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Varlığını dünyaya açıkladıktan bir yıl sonra piyasaya çıkardığı yeni oyun konsolu, 4K çözünürlükte oyun oynatabiliyor.
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Cihazda HDR desteği de yer alıyor.
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Boyutları yüzde 40 küçülen cihaz, bugüne kadarki en küçük Xbox olma özelliğini de taşıyor.
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Xbox One X kendine özel yeni oyunlara sahip olmayacak. Bunun yerine geriye dönük uyumluluk sayesinde, Xbox One oyunlarını da oynatacak. Bu oyunlar daha yüksek çözünürlükte ve daha kaliteli ekrana gelecek.
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Xbox One'ın 4,5 katı performans sunacak.
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İçerisinde sekiz çekirdekli 2,3 GHz hızında x86 tabanlı bir işlemci bulunacak.
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40 işlem ünitesine sahip grafik işlemci, 1,172 MHz hızında çalışacak.
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12 GB DDR5 bellek de 6,8 GHz saat hızında olacak. Geliştiriciler 9 GB bellekli bir model kullanabilecek.
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1 TB depolama kapasitesine sahip disk 2,5 inç olacak.
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4K UHD Blu-ray optik sürücü de Xbox One X'de mevcut.
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Konsolla ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de sanal gerçeklik. Microsoft tanıtımda açıklama yapmasa da, 12 GB DDR5 bellekli 6 teraflop performanslı sistem bir VR başlığını çalıştırabilecek kapasitede.
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Şirket ya da üreticiler de bir açıklama yapmadan sanal gerçeklik başlıklarının hangisi Xbox One X ile uyumlu olacak, kestirmek zor.
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Söylentilere göre, Facebook ile işbirliği yapacak olan Microsoft, Oculus Rift başlığını destekleyecek. Şirketin bir açıklamasına göre, Fallout 4 de sanal gerçeklik başlığıyla oynanabilecek.
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Windows 10 kullanması sebebiyle, birçok başlığın uyumlu olacağı da düşünülüyor.
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Xbox One X, 7 Kasım tarihinde satışa çıkacak.
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Cihazın ABD fiyatı 499 dolar olacak.