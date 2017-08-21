TEKNOLOJİ

Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri

13 Haziran 2017 Salı, 14:13:57 HABERTURK.COM

Fiyatı açıklanan Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox One X'in içindeki bileşenlerin fotoğrafları ile teknik özelliklerini bir araya getirdik

  • 1 Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
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    Dünyanın en güçlü konsolu olduğunu belirten Microsoft yeni Xbox One X Project Scorpio Edition modelinin Türkiye fiyatını da açıkladı. Yeni konsolun fiyatı 2899 TL olarak açıklandı ve şirketin elektronik mağazasından ön siparişe açıldı.

  • 2 Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
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    Haber ve yayınlarımızda duyurduğumuz üzere Xbox One X, 7 Kasım'da dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunulacak.  Ancak fiyatın yüksek olması konsolun meraklılarını düşündürebilir. Ürünün Amerika satış fiyatının daha önce belirttiğimiz üzere 500 dolar olacağı açıklandı.

  • 3 Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
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    Microsoft, yeni Xbox'ı her yıl Kaliforniya'da düzenlenen E3 adlı oyun fuarında tanıttı. Project Scorpio adıyla bilinen yeni Xbox'ın adı Xbox One X oldu. Şirket, Xbox One X'in dünyanın en güçlü konsolu olduğunu iddia ediyor.

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  • 4 Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
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    Varlığını dünyaya açıkladıktan bir yıl sonra piyasaya çıkardığı yeni oyun konsolu, 4K çözünürlükte oyun oynatabiliyor. 

  • 5 Xbox One X'in fiyatı ve özellikleri
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    Cihazda HDR desteği de yer alıyor.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 22:14
    playstation alıp silent hıll oynuyacaksın gece tek basına bak farkı gör:)
  • Misafir 14 Haziran 2017 Çarşamba 10:16
    türkiyede 3000 tl den satılır. oyunlarıda en az 250-300 tl olur.
  • Misafir 23 Haziran 2017 Cuma 03:10
    Xbox one oyunları ile uyumlu olucak deniyor
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