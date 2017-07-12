12 MP HTC UltraPixel 3, 1.4μm pixel ana kamerası, UltraHızlı otomatik odaklama, BSI algılayıcı, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), f/1,7 diyafram aralığı, çift tonlu LED flaş, 10 saniyeye kadar otomatik zamanlayıcı, yüz algılama, elle kontrolle Pro modu, 32 saniyelik pozlama, RAW biçim desteği, HDR Boost, Panorama Hyperlapse, ağır çekim video (1080p - 120 fps), 3D ses ile 4K video çekimi, Hi-Res stereo kayıt, akustik odaklama ve video pic özellikleriyle öne çıkıyor.
HTC Edge Sense doğal dokunma hissini tamamen yeni, sezgisel ve devrimsel bir etkileşime dönüştürüyor. Basit bir sıkıştırma ile HTC Edge Sense, fotoğraf çekme, Facebook açma veya istenen uygulamalardan herhangi birini başlatabiliyor. Örneğin, fotoğraf çekmek için telefonu telefonu sıkmak yeterli.
HTC U11’deki sıkıştırma hareketini özelleştirmek de mümkün. Örneğin sadece sıkıştırarak e-posta uygulaması ya da sevilen bir oyun açılabiliyor, ya da önceden atanmış seçeneklerden biri çalıştırılabiliyor. HTC Edge Sense özelliği, cihazın yanlarına uygulanan basınca tepki verdiği için neredeyse her durumda kullanılabiliyor. Bu özellik, eldiven giyerken ya da kar veya yağmur gibi normalde dokunmatik düğmelerde sorun yaratan durumlarda kullanım imkânı sunuyor.