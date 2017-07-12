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HTC U11’deki sıkıştırma hareketini özelleştirmek de mümkün. Örneğin sadece sıkıştırarak e-posta uygulaması ya da sevilen bir oyun açılabiliyor, ya da önceden atanmış seçeneklerden biri çalıştırılabiliyor. HTC Edge Sense özelliği, cihazın yanlarına uygulanan basınca tepki verdiği için neredeyse her durumda kullanılabiliyor. Bu özellik, eldiven giyerken ya da kar veya yağmur gibi normalde dokunmatik düğmelerde sorun yaratan durumlarda kullanım imkânı sunuyor.