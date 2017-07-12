TEKNOLOJİ

Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...

21 Haziran 2017 Çarşamba, 15:27:45 HABERTURK.COM

HTC U11 kısa süre önce tanıtıldı ve ön siparişe çıkışının ilk haftasında ilk parti tükendi. Şimdi Türkiye fiyatı da belli oldu. Telefonun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi...

  • 1 Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...
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    Tanıtımından bir hafta sonra önsiparişte tükenen HTC U11, şimdi Türkiye'de!

  • 2 Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...
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    4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunacak olan model 3.799 TL fiyatla satılacak.

  • 3 Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...
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    12 MP HTC UltraPixel 3, 1.4μm pixel ana kamerası, UltraHızlı otomatik odaklama, BSI algılayıcı, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), f/1,7 diyafram aralığı, çift tonlu LED flaş, 10 saniyeye kadar otomatik zamanlayıcı, yüz algılama, elle kontrolle Pro modu, 32 saniyelik pozlama, RAW biçim desteği, HDR Boost, Panorama Hyperlapse, ağır çekim video (1080p - 120 fps), 3D ses ile 4K video çekimi, Hi-Res stereo kayıt, akustik odaklama ve video pic özellikleriyle öne çıkıyor.

  • 4 Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...
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    HTC U11’in 16 MP’lik ön kamerası ise kullanıcılarına BSI algılayıcısı, canlı makyaj, otomatik, sesli ve panaromik özçekim, 10 saniyeye kadar otomatik zamanlayıcı, HDR Boost ve Full HD 1080p video çekimi özellikleri sunuyor.

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  • 5 Yurt dışına hızla tükenen HTC U11 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri...
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    HTC Edge Sense doğal dokunma hissini tamamen yeni, sezgisel ve devrimsel bir etkileşime dönüştürüyor. Basit bir sıkıştırma ile HTC Edge Sense, fotoğraf çekme, Facebook açma veya istenen uygulamalardan herhangi birini başlatabiliyor. Örneğin, fotoğraf çekmek için telefonu telefonu sıkmak yeterli.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 Haziran 2017 Perşembe 00:12
    Ozellik kunusunda guzel bir telefon fiyat konusunda ne olacak
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