Mars yaşam
TEKNOLOJİ

Mars'ta yaşamı hayal edenlere kötü haber!

Bilim insanları, Kızıl Gezegen’de yaşamayı hayal edenleri üzecek bulgulara ulaştı: Mars’taki ‘perklorat’ adlı bir kimyasal, bakterilere bile hayat şansı tanımıyor

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 03:25:30 Güncelleme: 03:34:56

İskoç bilim insanları, Mars’ta yaşamı imkânsız hale getiren bir zehirli kimyasal bileşik keşfetti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Edinburg Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu ‘perklorat’ adlı kimyasal, mor ötesi ışınlarla birleştiğinde en küçük bakterilere bile hayat şansı tanımıyor.

Araştırmayı yöneten Jennifer Wadsworth, bulgularla ilgili şunları söyledi:

“Perkloratlar insanlar için tehlikeli olabilir, bu kimyasalları Mars’taki yaşam alanlarından uzak tutabileceğimizden emin olmalıyız. Mars hakkında çok fazla bilgimiz olmadığı için, UV ışınları ve perkloratların yüzey katmanlarını hangi derinlikte etkileyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Eğer çeşitli perkloratlar çevreye yayılmışsa, yaşanmaz bölge sandığımızdan daha da geniş olabilir. Öyleyse, potansiyel bir yaşanabilir alan bulmak için biraz derine inmemiz gerekebilir.” 

  • mars
  • marsta yaşam var mı
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YORUMLAR 10
  • Misafir 11 saat önce
    ulen bitmediniz be İskoç bilim adamları.
  • Misafir 11 saat önce
    keşke Türk bilimadamları da olsa...
  • Misafir 11 saat önce
    Hiç şansım yok ya bende Petrol İstasyonu açacaktım. İndirimli akaryakıt ürünleri satacaktim
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