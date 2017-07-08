Mars'ta yaşamı hayal edenlere kötü haber!

İskoç bilim insanları, Mars’ta yaşamı imkânsız hale getiren bir zehirli kimyasal bileşik keşfetti. Gazete Habertürk'ün haberine göre Edinburg Üniversitesi araştırmacılarının bulduğu ‘perklorat’ adlı kimyasal, mor ötesi ışınlarla birleştiğinde en küçük bakterilere bile hayat şansı tanımıyor.

Araştırmayı yöneten Jennifer Wadsworth, bulgularla ilgili şunları söyledi:

“Perkloratlar insanlar için tehlikeli olabilir, bu kimyasalları Mars’taki yaşam alanlarından uzak tutabileceğimizden emin olmalıyız. Mars hakkında çok fazla bilgimiz olmadığı için, UV ışınları ve perkloratların yüzey katmanlarını hangi derinlikte etkileyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Eğer çeşitli perkloratlar çevreye yayılmışsa, yaşanmaz bölge sandığımızdan daha da geniş olabilir. Öyleyse, potansiyel bir yaşanabilir alan bulmak için biraz derine inmemiz gerekebilir.”

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