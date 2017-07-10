Tasarımı Z2 Play'i andıran cihaz, metal kasaya sahip olabilir. Ayrıca Moto Mods için özel bağlantısı bulunuyor, fakat Z2 Play, çift kameraya sahipken, fotoğrafta tek kameralı olarak görülüyor.

Cihaz hakkında çift kameralı olacağı yönünde çokça söylenti bulunurken, tek kameralı olması şaşırtıcı olabilir. Fotoğraf sonradan kaldırılırken, Moto Z2'de 5,5 inç QuadHD ekran, Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB bellek olması bekleniyor.

Telefonun kullanılabileceği Moto Mod'lar fotoğrafta görülüyor. Bunlar içinde Turbo Power pilli kılıf, Hasselblad True Zoom kamera, 360 derece kamera, taşınabilir fotoğraf yazıcısı, JBL hoparlör ve oyun kolu yer alıyor.

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moto z2