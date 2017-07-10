Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:23:49 | Güncelleme: 19:04:07
HABERTURK.COM
Son yıllarda dünyanın en prestijli şirketleri hâline gelen teknoloji şirketlerinde çalışmak, her gencin hayali olmuş durumda. Bsuiness Insider, Apple, Google ve Microsoft başta olmak üzere, en iyi üniversiteleri bitirmiş gençlere sorulan soruları derledi
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İşe geldiniz ve ilk gününüz. Ofiste sadece birkaç stajyer var ve size ne yapacağınızı söyleyecek kimse yok. Ne yaparsınız?
İş: Hesap yöneticisi ve satış çözümleri uzmanı Şirket: Microsoft
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Bir tost makinesini nasıl tasarlar ve test ederdiniz?
İş: Kıdemli program yöneticisi Şirket: Microsoft
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Her şehrin farklı tatil dönemleriyle farklı bir takvimi var. Başka şehre sadece haftasonları gidebilirsiniz. Bir yılda sahip olabileceğin en fazla tatil günü sayısı ne olurdu?
İş: Yazılım mühendisi Şirket: Google
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Seni neden işe almayayım? İş: İnsan kaynakları Şirket: Twitter
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Bir dizi hesabı hesap makinesiz nasıl yaparsınız ve adımlarınızın ardındaki mantık ne olurdu?
İş: Veri bilimcisi Şirket: Microsoft
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New York'taki tüm binaları boyayacaksınız, ne kadar boya gerekiyor?
İş: İş sistemleri analisti Şirket: Google
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Bir iş arkadaşının köpek alerjisi var ve bakacak kimse olmadığı için köpeğini ofise götürmen gerekiyor. Bunu yöneticine nasıl söylersin?
İş: Hesap yöneticisi Şirket: Google
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Bir otomat tasarlayın.
İş: Baş program yöneticisi Şirket: Microsoft
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Yumurtalar çok katı ya da çok hassas olabilirler. Bu yüzden birinci kattan düşünce kırılabilir ya da 100. kattan düşünce kırılmazlar. Her iki yumurta da birbiriyle aynı. 100 katlı bir binanın en yüksek hangi katından bir yumurtayı kırmadan düşürebileceğinizi bulmanız gerekiyor. Bunu kaç denemede bulursunuz? (Süreç boyunca iki yumurta kırma hakkınız var.)
İş: Yazılım mühendisi Şirket: Google
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Özgeçmişindeki başlıklardan hoşlanmadım, neden bu rol için iyi olduğunu düşünüyorsun?
İş: Satış eğitimi direktörü Şirket: Twitter
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Bir okul otobüsüne kaç golf topu sığar? İş: Hesap yöneticisi Şirket: Twitter
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Hukuk mezunusun. Seni bir hukuk ekibinde bir konuma getirmeyecfek olan bir hukuki poliçeyle neden ilgileniyorsun?