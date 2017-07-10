TEKNOLOJİ

Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 18:23:49 HABERTURK.COM

Son yıllarda dünyanın en prestijli şirketleri hâline gelen teknoloji şirketlerinde çalışmak, her gencin hayali olmuş durumda. Bsuiness Insider, Apple, Google ve Microsoft başta olmak üzere, en iyi üniversiteleri bitirmiş gençlere sorulan soruları derledi

  • 1 Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
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    İşe geldiniz ve ilk gününüz. Ofiste sadece birkaç stajyer var ve size ne yapacağınızı söyleyecek kimse yok. Ne yaparsınız?

    İş: Hesap yöneticisi ve satış çözümleri uzmanı
    Şirket: Microsoft

     

  • 2 Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
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    Bir tost makinesini nasıl tasarlar ve test ederdiniz?

    İş: Kıdemli program yöneticisi
    Şirket: Microsoft

     

  • 3 Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
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    Her şehrin farklı tatil dönemleriyle farklı bir takvimi var. Başka şehre sadece haftasonları gidebilirsiniz. Bir yılda sahip olabileceğin en fazla tatil günü sayısı ne olurdu?

    İş: Yazılım mühendisi
    Şirket: Google

     

  • 4 Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
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    Seni neden işe almayayım?
    İş: İnsan kaynakları
    Şirket: Twitter

     

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  • 5 Teknoloji şirketlerinin iş görüşmelerinden ilginç sorular
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    Bir dizi hesabı hesap makinesiz nasıl yaparsınız ve adımlarınızın ardındaki mantık ne olurdu?

    İş: Veri bilimcisi
    Şirket: Microsoft

     

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