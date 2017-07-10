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Yumurtalar çok katı ya da çok hassas olabilirler. Bu yüzden birinci kattan düşünce kırılabilir ya da 100. kattan düşünce kırılmazlar. Her iki yumurta da birbiriyle aynı. 100 katlı bir binanın en yüksek hangi katından bir yumurtayı kırmadan düşürebileceğinizi bulmanız gerekiyor. Bunu kaç denemede bulursunuz? (Süreç boyunca iki yumurta kırma hakkınız var.)

İş: Yazılım mühendisi

Şirket: Google