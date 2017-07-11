Facebook pek çoğumuz için önceleri aile ve arkadaşlarla bağlantıda kalmak için kullanılan bir araçtı. Oysa şimdilerde, insanlar kendileri için anlamlı gruplar bulmak ve bağlantıya geçmek için Facebook’a giriyor. Türkiye’de kurulan Kanser Savaşçıları Derneği’nin "Saçım Saçın Olsun" kampanyası da bu anlamlı gruplardan biri olarak Facebook'un tüm dünyaya örnek gösterdiği oluşumların başında geliyor.

Haberturk.com olarak Facebook EMEA Güvenlik Programları Müdürü Caroline Millin ile Facebook topluluklarının gelişimi ve insanların ilgisi üzerine geniş bir röportaj yaptık. Caroline Millin röportajda Facebook'un nasıl evrildiğini, anlamlı grupların yükselişe geçişini ve Türkiye'de yürütülen bir kampanyanın dünyaya nasıl örnek olduğunu anlattı.

İşte, Facebook tarafından hazırlanan Kanser Savaşçıları Derneği'nin ilk kez haberturk.com'da izleyeceğiniz videosu ve Caroline Millin'in önemli açıklamaları.

Facebook kendisini insanlara kişisel bir platform olarak sunmuştu ancak şimdi toplulukları öne çıkarmayı hedeflediğinizi görüyoruz. Neden? Bu kararın esas amacı nedir?

Facebook aslında bir şirket olmak üzere değil, sosyal bir amaç için kurulmuştu. Bu amaç insanlara paylaşma gücünü vermek ve dünyayı daha açık ve bağlantılı hale getirmekti. Son on yılda Facebook, aile ve arkadaşlar arasında bağlantı kurmaya odaklandı. Fakat artık tek başına bağlantı kurmanın yeterli olmadığı açıkça görülüyor.

Dünyayı birbirine yakınlaştırmak için de çalışmamız gerekiyor. Bu doğrultuda Mark Zuckerberg önümüzdeki 10 yıllık yol haritamız için misyonumuzu genişlettiğimizi açıkladı. Her zaman insanların seslerini duyurma imkanı sunmak ve bağlantılı kalmak için çalışacağız ama artık daha da fazlasını yapacağız ve yeni misyonumuz bu yolda adım atmamızı sağlıyor.

Facebook EMEA Güvenlik Programları Müdürü Caroline Millin

İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN YARDIM SUNUYORUZ

Facebook, örneğin iyi yaşam ve ruh sağlığı gibi konularda, toplulukları tanıtmak için çabalasa da sosyal medyadaki linç kültürü gittikçe kontrolsüz hale geliyor. Geçmişte intihar ile sonuçlanan durumlarla da karşılaştık. Facebook, toplulukların insan yararına kullanılmasını desteklerken, aksi durumdaki ihlalleri engellemek için ne gibi planlara sahip?

Hem Facebook’ta, hem dışarıda güvenli bir topluluk oluşturmaya yardımcı olmak için sürekli çalışıyoruz. Facebook’un, insanların kendisine destek olabilecek arkadaşlarına ulaşmasına yardımcı olmak için eşsiz bir konuma sahip olduğuna inanıyoruz.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre insanlar olumsuz duygularını Facebook’ta paylaştığında arkadaşlarından yoğun destek alıyor ve bu gönderiler çok daha fazla yorum alıyor. Bu yorumlar daha uzun ve daha destekleyici oluyor. Bunun yanı sıra arkadaşlarında özel destek mesajları da alıyorlar.

Halihazırda bir arkadaşınız iyi olup olmadığı ile ilgili şüphelenmenize sebep olacak bir şey paylaştığında doğrudan ona ulaşabiliyor veya gönderiyi Facebook’a bildirebiliyorsunuz. Dünya genelinde, 7 gün 24 saat çalışan, insanlar tarafından bildirilen gönderileri inceleyen ve intihar gibi yüksek öneme sahip bildirimlere öncelik veren ekiplerimiz var.

İntihara eğilimli düşünceler paylaşan insanlara birçok destek seçeneği sunuyoruz. Örneğin, insanlara arkadaşlarından destek istemeye teşvik ediyoruz, hatta bir konuşma başlatmayı kolaylaştırmak için önceden hazırlanmış metinler sunuyoruz. Ayrıca bir yardım hattını aramalarını öneriyor ve kendilerine yardımcı olmak için öneri ve kaynak sunuyoruz.

İntiharı önleme araçları Facebook’ta 10 yıldan uzun bir süredir mevcut. Bu araçlar dünya genelinde birçok ruh sağlığı kuruluşuyla birlikte, şahsen intihara meyilli düşüncelere sahip olmuş ve teşebbüs etmiş insanlardan da yorum alarak geliştirildi.

2016’da, dünya genelinde 70’ten fazla ortakla güncel araçları dünya genelinde kullanıma açtık ve topluluktan gelen geribildirimlerle iyileştirdik. Mart 2017’de hem intiharı düşünen insanlara sunduğumuz araç ve kaynakları, hem de onları düşünen aile ve arkadaşlarına sunduğumuz desteği güncelledik.

İnsanlara gerçek zamanlı yardım etmek için Facebook Live’a intiharı önleme araçları entegre ettik, Messenger üzerinden kriz destek kuruluşları ile canlı sohbet desteği sunduk ve intihar ile ilgili bildirim yapmayı yapay zeka ile destekleyerek iyileştirdik.

İntiharı önleme, Facebook’ta daha güvenli bir topluluk oluşturmak için yaptığımız çalışmaların bir bölümü. İş ortaklarımız ve insanların Facebook’taki aile ve arkadaşlarının yardımı ile zamanla daha fazla insana destek verebilmeyi umuyoruz.

FACEBOOK ÜZERİNDE BAŞARILI TOPLULUK KURMANIN PÜF NOKTALARI

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg Community Summit’teki konuşmasında şirketin sadece aile ve arkadaşlar arasında bağlantı kurmak yerine, insanlara anlamlı topluluklar kurmak için güç vermek ve topluluklarla bir araya gelmelerini sağlayacak şekilde odaklarını genişlettiğini açıkladı. Başarılı ve etkileyici bir topluluğun etkin olabilmesi için hangi adımlar atılmalı? Öneriniz var mı?

İnsanlar, Facebook aracılığıyla ortak ilgi alanları, hayır işleri ve hayatlarının merkezindeki bir başlık ile ilgili topluluklar buluyor. Gruplar, Facebook’ta sizin için önemli şeyler ile ilgilenen insanlarla bir araya gelmenizi sağlayan özel alanlar; insanları kişisel ve pratik yöntemlerle bir araya getiriyor.

Bir bütünün parçası olma ve desteklenme hissi grupları güçlü ve anlamlı kılıyor, insanlara bir amaç ve umut verebiliyor. Gruplar ile anlamlı bağlantılar kurmak için şunları öneririm:

Kural ve sınırları belirleyin. Grubunuzun kurallarını grup açıklamanızda belirtin ve yeni gelenlerin görebilmesi için sayfanızın başına tutturun. Grubun üyelerinden birbirlerine anlayışlı ve saygılı davranmalarını rica edin, grup içindeki diğer insanlara hakaret etmemelerini de söyleyin. İnsanlardan kibarca küfürlü kelimeler kullanmamalarını veya uygunsuz fotoğraf paylaşmamalarını rica edin. Bazen insanlar kurallara uymadıkları fark etmeyebiliyor.



Grubunuzu düzenli olarak gözden geçirip insanların kurallara uyduklarından emin olun. Grubunuz büyüdükçe yorumları okumaları, uygunsuz paylaşımları silmeleri, kuralları uygulatmaları ve başa çıkılamayan üyeleri çıkarmaları için birkaç tane moderatör atamak isteyebilirsiniz.

Hassas olduğunuzu göstermekten çekinmeyin. Şeffaflık herkese hitap eder. Hayatınızda ve işinizde neler olduğundan bahsedin. Zorlandığınız zamanlarda grubunuzdan destek alın. Grubunuza güvendiğiniz arkadaşlarınız gibi davranın.

100 MİLYONDAN FAZLA ÜYE

Topluluklar konusunda insanların en popüler ilgi alanları ve başlıklar neler?

Facebook’ta on milyonlarca aktif grup var ve 100 milyondan fazla insan “anlamlı gruplara” üye. Yani amacınız veya bulunduğunuz durum ne olursa olsun, muhtemelen kendinize uygun bir grup vardır.

Topluluğumuzdaki en popüler grupların ebeveynlik, komşuluk, hobi ve ilgi alanları ile ilgili gruplar olduğunu görüyoruz. Ebeveyn destek grupları veya hastalık destek grupları da çok önemli. Bu gruplar, üye olunduktan kısa bir süre sonra insanların sosyal ağ deneyimlerinin ve zor bir dönemden geçerken destek yapılarının önemli bir parçası oluyor.

Caroline Millin Global ekibimiz “Saçım Saçın Olsun” kampanyalarından ve destek hikayelerinden çok etkilendi; bu yüzden bu hikayeyi daha fazla insana ulaştırmak istedik.

Facebook anlamlı toplulukların etkisini genişletmek konusunda kendini nasıl konumluyor?

Son on yılda dünyayı daha açık ve bağlantılı hale getirmeye odaklandık. Henüz işimiz bitmedi ve insanlara seslerini duyurma imkanı sağlamaya ve bağlantı kurmalarına yardım etmeye devam edeceğiz. Ancak ilerleme gösterirken bile daha fazlasını yapma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Yalnızca dünyayı bağlantı hale getirmek yeterli değil; dünyayı birbirine yakınlaştırmak için de çalışmamız gerekiyor.

Facebook’ta farklı görüşlerin paylaşılabilmesi için insanlara seslerini duyurma imkanı vermemiz gerektiğine inanıyoruz, ancak aynı zamanda hep birlikte ilerleme kaydedebilmek adına yeterli ortak payda oluşturmalıyız. Tanıdığımız ve değer verdiğimiz insanlarla bağlantı kurmanın yanı sıra farklı bakış açılarına sahip yeni insanlarla da tanışmalıyız.

Aile ve arkadaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var ama bizi destekleyecek topluluklar da kurmalıyız. 2 milyar insanın olduğu bir topluluk olan Facebook’un bu ihtiyaçlara katkı sağlamak ve insanları yakınlaştırmak için eşsiz bir konumda olduğuna inanıyoruz.

FACEBOOK GRUPLARINI GENİŞLETMEK İÇİN KULLANILABİLECEK YENİ ÖZELLİKLER

Facebook kullanıcılarına, daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri ve misyonunu yerine getirmesine katkı sağlayabilmeleri için ne gibi imkanlar ve kolaylıklar sunuyor?

“İnsanlara topluluk kurmaları için güç vermek ve dünyayı birbirine yakınlaştırmak” misyonumuzu gerçekleştirme yolundaki önemli adımlardan birini, Facebook’taki gerçek topluluk liderleri olan grup yöneticilerini desteklemek oluşturuyor. Bu nedenle çok kısa süre önce Facebook’a toplulukların büyümesine ve gruplarını yönetmesine yardımcı olacak çeşitli yeni özellikler ekleyeceğimizi duyurduk.

Bunlardan ilki “Grup İstatistikleri”. Grup yöneticileri bize gruplarında olan biteni daha iyi anlamaları halinde grup üyelerine daha fazla destek verebileceklerini aktarıyordu. Artık “Grup İstatistikleri” sayesinde büyüme, etkileşim ve üyelikle ilgili paylaşım sayısı ya da etkileşimin en yüksek olduğu zamanlar gibi metrikleri gerçek zamanlı olarak görebilecekler.

Bir diğer yeni özellik üyelik talebi filtreleme. Yine grup yöneticilerinin aktardığına göre yeni üyeleri kabul etmek en fazla vakitlerini alan işlemlerden biriydi. Bu nedenle onlara üyelik taleplerini cinsiyet ve lokasyon gibi ortak kategorilere göre sıralama ve filtreleme, dolayısıyla tek seferde hepsini kabul etme ya da reddetme imkanı veren bir yol ekledik.

Ayrıca yöneticilerin topluluklarını kötü niyetli kişilerden korumalarını kolaylaştırmak için çıkarılan üyelere ait geçmiş gönderilerin temizliğini devreye soktuk. Artık grup yöneticileri bir üyeyi gruptan çıkartmaya karar verdiğinde, üye ile birlikte tüm geçmiş gönderilerini, yorumlarını ve gruba eklediği diğer kişileri kolayca gruptan çıkarıp temizleyebiliyor.

Bir yeni özellik de grup yöneticileri ve moderatörlerin belirli bir gün ve saat için gönderileri önceden hazırlayarak planlayabilmesini sağlıyor.

Son olarak “gruplar arası bağlantı” özelliğini devreye sokuyoruz. Grup yöneticilerinin üyelerine benzer ve ilgili başka grupları önerebilmelerine olanak tanıyan bu özelliği de test etmeye başlıyoruz.

Bunlar toplulukları ve alt-toplulukları birbirine yakınlaştırmaya yardım etmek için başladığımız yolun sadece başlangıcı ve Facebook’u daha güvenli ve destek verici bir topluluk haline getirmek için kaynaklarımızı geliştirmeye devam etmekte kararlıyız.

KANSERLE MÜCADELEDE FACEBOOK

Türkiye’den örnek verebileceğiniz bir başarı hikayesi, insanlara ilham verebilecek rol model örneği var mı?

Dünyada 1 milyardan fazla insan Facebook Gruplarını kullanıyor ve 100 milyondan fazla insan “anlamlı gruplara” üye. Bu gruplar kısa sürede insanların Facebook’taki deneyimlerinin en önemli parçası oluyor. Bugün amacımız 1 milyar insanın buna benzer anlamlı gruplara katılmasına yardımcı olmak.

Hem dünyada, hem Türkiye’de insanların birbirine destek verdiği birçok anlamlı grup var. Etkilendiğimiz bu toplulukların hikayesini daha fazla kişiye ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri Türkiye’deki Kanser Savaşçıları ile hazırladığımız video oldu. Global ekibimiz “Saçım Saçın Olsun” kampanyalarından ve destek hikayelerinden çok etkilendi; bu yüzden bu hikayeyi daha fazla insana ulaştırmak istedik.

Kanser Savaşçıları, kanser tanısı almış insanlara yardım etmek için kurulmuş, tanı alanların birbirleriyle hikayelerini paylaşabildiği, destek ve rehberlik sunabildiği bir sayfa. Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kurulan Kanser Savaşçıları sayfası, kanser tanısının konulmasıyla başlayan süreç hakkında genel bilgi ve deneyimler bulabileceğiniz bir alan.

“Saçım Saçın Olsun” kampanyası kanser tanısı alan kişiler ile saçlarını bağışlayarak onlara yardım etmek isteyen insanları bir araya getiriyor. 2012’de kurulan Kanser Savaşçıları çok kısa sürede yüz binlerce üyeye ulaşarak insanların duygularını, deneyimlerini ve desteklerini paylaşabileceği bir platform sundu.

Kanser Savaşçıları Derneği ile birlikte hazırladığımız bu videoyu bugün, bu söyleşi ile paylaşıma açıyoruz. Facebook olarak Türkiye’deki hikayelerin doğru kişilere, güvenli bir ortamda ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.

FACEBOOK'TA İYİ VE KÖTÜ NASIL AYIRT EDİLİR?

Yanlış bilgi ve teyit bir topluluk içinde iletişim halinde olan insanlar için çok önemli bir konu. Suistimale ve yanlış yönlendirmeye çok açık. İnsanlar iyi bir topluluk ile kötü bir topluluğu nasıl ayırt edebilir?

Facebook’taki grupların çoğunluğu iyi bir amaç için oluşturuluyor ama maalesef tamamının iyi niyetli olduğunu söylemek mümkün değil. Grup yöneticilerinin ve üyelerinin güvenliğini sağlamakta kararlıyız ve bu doğrultuda platformumuz üzerinde nefret söylemine ve benzeri içeriğe izin vermiyoruz.

İnsanları Facebook’ta bulunmaması gereken içerikleri incelememiz için şikâyet etmeye teşvik ediyoruz. Teknoloji ve insan muhakemesini bir arada kullanarak tespit ettiğimiz içerikleri platformumuzdan kaldırıyoruz.

Facebook katılanların haklarını korumak konusunda ne kadar sorumluluk alıyor? Onları korumak için belirli bir planınız var mı?

Biz, her türlü fikrin paylaşıldığı ve insanların kendini ifade etmesini, başkalarıyla bağlantı kurmasını ve paylaşmasını teşvik etmek isteyen açık bir platformuz. Aynı zamanda, insanların Facebook’a geldiği zaman hoş karşılanmalarını ve kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz.

Bu nedenle Topluluk Standartlarımız ve ilgili politikalarımız, insanlara kendilerini ifade edebilecekleri bir yer sunmak ile herkesi kapsayan, güvenli bir ortam sağlamak arasında doğru dengeyi yakalamayı amaçlıyor. Bu standartlar ve politikalarla Facebook’ta neyin paylaşılıp neyin paylaşılamayacağını belirliyoruz.

Örneğin platformumuzda tacize asla izin vermiyoruz ve kişileri aşağılama ya da utandırma niyetiyle paylaşılan içerikleri kaldırıyoruz. Ciddi tehdit içeren ya da cinsel şiddeti veya istismarı destekleyen içerikleri kaldırıyoruz. Genel amacımız herkesin birbirine saygı ve empatiyle yaklaştığı bir ortam yaratmak.

Kullandığımız yöntemler, diğer platformlarda olduğu gibi zaman içinde gelişti. Facebook topluluğu ve bu alandaki uzmanların sayesinde bilgimiz arttıkça ve teknoloji bize daha hızlı, doğru ve kesin hareket etmemizi sağlayan araçlar sağladıkça değişmeye devam ediyor.

Bu konudaki planlarımıza gelirsek, şikâyet edilen içeriği inceleyen ve çok dilli çalışan ekiplerin sayısını artırıyoruz: önümüzdeki yıl boyunca 4,500 kişilik bu ekibimize, dünya çapında 3,000 kişi daha ekleyeceğiz. Yerel bağlam ve değişen dil hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edeceğiz.

Bir küresel topluluğun bu şekilde yönetimi dünyada bir ilk ve daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Sadece tek tek gönderiler bakımından değil, aynı zamanda tercihlerimizi ve politikalarımızı bir bütün olarak tartışma ve açıklama konusunda uyguladığımız yaklaşım bakımından da kendimizi geliştirmekte kararlıyız.