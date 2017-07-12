Kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky'nin önceki hafta verdiği bir röportajda, ABD hükümetinin isterse kaynak kodu inceleyebileceğini belirtmiş, "Kötü niyetli olmadığımızı göstermek için ne gerekiyorsa yaparım." demişti.

KASPERSKY: ABD İSTERSE KAYNAK KODLARIMIZA BAKABİLİR

Rusya'nın sistemde arka kapı bulundurduğu söylentisini doğrulayacak bir kanıt yok, ancak Trump yönetimi son zamanlardaki siber saldırıları da işaret ederek güvensiz olduğunu belirtiyor.

KGB EĞİTİMİ ŞÜPHELERİ ARTIRIYOR

Eugene Kaspersky'nin KGB'nin desteklediği bir okulda okumuş ve Savunma Bakanlığı'nda çalışmış olması da ABD'nin şüphelerine ek yapıyor. Bunlara rağmen, Kaspersky, iddiaların profesyonel kıskançlık olduğunu iddia ediyor.

ABD Genel Hizmetler Yönetiminin (GSA) bilgi teknolojisi hizmetleri ve dijital fotoğraf ekipmanları için anlaşılabilecek şirketler listesinden çıkarılması hakkında konuşan bir sözcü, bunun "inceleme ve titiz değerlendirme" sonucunda olduğunu söyledi. ABD'deki devlet kurumları GSA ihale süreci dışında satın aldıkları Kaspersky ürünlerini kullanmaya devam edecekler.

Dünyada 400 milyon kullanıcısı olan Kaspersky, birçok ülkede olduğu gibi ABD'de de popüler. Anti virüs ve internet güvenliği paketi hazırlayan şirket, siber güvenlik konusunda da, gündemi takip eden açıklamalarıyla tanınıyor.

KASPERSKY: İKİ DEVLETİN ARASINDA KALDIK

Şirket, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve GSA ya da herhangi bir ABD devlet kurumundan bu konuyla ilgili bir bilginin kendilerine iletilmediğini belirtti. Açıklamada "Kaspersky Lab'in hiçbir hükümetle bağı yoktur ve şirketimiz, devletlerin siber casusluk faaliyetine yardım etmedi ve etmeyecektir." ibaresi yer aldı.

Kaspersky'ye göre, şirket, her iki tarafın da onları bir piyon gibi kullanmak istediği, geopolitik bir savaşın ortasında kalmış durumda.

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