Bank of America Merrill Lynch analistleri Stefano Pascale ile Wamsi Mohan’ın geçtiğimiz Çarşamba günü girilen raporu üretimin yapıldığı Asya'ya yapılan gezi sonrası şekillenmiş. İkilinin raporunda dikkati çeken açıklamalar ve iPhone 8’i bekleyenleri üzecek haber şöyle: "Tedarik zinciri ile yaptığımız görüşmelerde iPhone 8'in Apple ve tedarikçileri tarafından verilen teknolojik konularda 3-4 hafta gecikmeli olarak sevkiyata başlanacağını ortaya koyuyor" Analistler bu bilgiye karşın hisse senedi alım oranlarını korumayı da ihmal etmediler.

Pascale ve Mohan, parmak izi ve 3D sensörlerin gecikme sorunlarının kaynağı olduğuna inanıyor. Bilindiği üzere Apple yeni iPhone için eski iPhone’larda olduğu gibi yine bir tarih belirtmemişti. Ama artık gelenekselleştiği üzere yeni iPhone Eylül ayında ortaya çıkar ve kısa süre sonra parti parti farklı ülkelerde satışa çıkardı. Beklenen yeni model iPhone 8 için ise artık ayyuka çıktığı üzere malzeme tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süredir bir gecikme bekleniyordu.

Analistlere bakılırsa söylentiler gerçek olacak ve iPhone 8’in çıkışı üç hafta veya daha fazla süreyle gecikecek. Yeni bilgilerle Apple’ın 2017 mali yıl rakamlarına dair beklentiler değişti. Yeni durumdan dolayı Bank of America Merrill Lynch’in 2017 mali yılı için sevkiyat tahminlerini 11 milyon düşürdü. Güncellenen tahminlere göre 2017 mali yılındaki iPhone sevkiyat tahminleri 208,1 milyona indi. Eylül ayında 11 milyonluk düşüş beklenirken Aralık ayında ise 6 milyonluk düşüş bekleniyor.

Beklenti Fast Company’nin Apple’a yakın kaynakların şirketin bir sonraki iPhone’un yazılım sorunları nedeniyle ekipteki bir nevi panik havası haberlerinin ertesi günü geldi. Daha önce çok sayıda şirket iPhone’un Ekim veya Kasım aylarına kadar ertelenebileceğini belirtmişti. Yeni raporda Mart 2018 ayındaki sevkiyatlar ise 10 milyon artırılmış. Muhtemelen Apple o zamana dek malzeme sıkıntılarının üstesinden gelebilir. Rapora göre 2018 yılı toplam iPhone rakamı beklentisi 243 milyon!

Kablosuz şarj etme ve yüz tanıma gibi özelliklerin iPhone 8'in satışa ilk çıktığı zamana yetişmeyebileceği, daha sonra güncellemeyle uzaktan açılması da gündemde. Fast Company'nin açıklamalarına bakılırsa iPhone 8 bu işlevleri yerine getirebilecek donanımla gelecek ancak yazılımsal olarak buna hazır olmayacak. Bu durum daha önce iPhone 7 Plus'ta fotoğraflarda portre özelliğinde de yaşanmıştı. Satışa ilk çıktığında cihazın son derece başarılı olan portre özelliği devreye girmemişti. İlgili özellik daha sonra güncellemeyle devreye girdi.

Sizlere daha önce çeşitli kereler belirttiğimiz üzere Apple Watch da yaşadığımız durumun benzerini iPhone 8'de yaşayabiliriz. Apple, satışta yüzünü güldüren saatlerini tanıttığı Eylül etkinliğinin ardından değil, takip eden yıl, Nisan ayında satışa çıkarmıştı. Bakalım iPhone 8 baskısının sonucu ne olacak?