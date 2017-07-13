Van Büyükşehir Belediyesi şehirde akıllı bilet sistemine geçiş için düğmeye bastı

Van’da toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ne (EÜTS) geçiş için geri sayım başladı. Bir süre önce ihalesi tamamlanan akıllı kart için yüklenici firma donanımsal ve altyapısal çalışmalarına start verildi. Kent genelinde Büyükşehir Belediyesi ve özel halk otobüslerinde, ulaşımı tek kartla sağlayacak olan elektronik ücret toplama sistemini Asis üstlenmişti. Sistemin hayata geçmesiyle vatandaşlar, otobüslerde akıllı kartla ulaşım hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Uygulama sayesinde kredi kartı ve mobil ödeme kullanılan NFC gibi çağın teknolojileri devreye girecek, kayıp-kaçağın önlenmesi yolunda önemli bir adım atılacak. Diğer yandan sistemin vatandaşlara zamandan tasarruf etmelerini sağlaması da bekleniyor. Hayata geçecek yeni sistem sayesinde mobil takip, kural ihlalleri izleme, yakıt tasarrufuna uygun kullanım, araç içi güvenlik, yolcu ve sürücü ilişkilerinde analiz, ulaşımla ilgili denetimler ile verimli ve verimsiz hatlar belirlenmesi hedefleniyor.

Gerekli donanım ve sistem altyapısını oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışılan projede sistemin kurulmasıyla beraber kent ulaşımında değişim yaşanmasını bekleyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, sistemin öngörülen süreden önce hizmet vermeye başlayacağı belirterek şöyle konuştu: “Ulaşım konusunda ciddi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaş, bu sistem sayesinde toplu ulaşım konusunda rahata kavuşacak. Akıllı bilet, Van için hayırlı uğurlu olsun.”

akıllı

smart

bilet