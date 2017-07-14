TEKNOLOJİ

Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı

14 Temmuz 2017 Cuma, 12:08:50

  • 1 Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Huawei'nin Honor markasına ait olan 9 modeli piyasaya çıkışının üzerinden 28 gün geçmesine rağmen elde edilen satış rakamları şaşırttı.

  • 2 Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Huawei'nin markası olan Honor, yeni Honor 9 akıllı telefonunun lansmanından bu yana geçen 28 gün içinde 1 milyon sattığını açıkladı. 

  • 3 Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
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    İlk olarak Çin'de satışa çıkan ve daha sonra Avrupa'da piyasaya çıkan telefon, şirketin ürün yelpazesindeki en iyi özellikleri sunuyor. 

  • 4 Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Android 7 yüklü olarak gelen Huawei’nin Honor 9 cihazında 5.15 inç full HD ekran, 6 GB RAM, 3.200 mAh pil bulunuyor. 

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  • 5 Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
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    Huawei Mate 9 ve Huawei P10'da da kullanılan Kirin 960 işlemcisinin yer aldığı cihazda arka kamera 2x optik yakınlaştırmaya sahip.

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