TEKNOLOJİ
Honor 9 modeli 28 günde 1 milyondan fazla sattı
14 Temmuz 2017 Cuma, 12:08:50 | Güncelleme: 12:46:47
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Huawei'nin Honor markasına ait olan 9 modeli piyasaya çıkışının üzerinden 28 gün geçmesine rağmen elde edilen satış rakamları şaşırttı.
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Huawei'nin markası olan Honor, yeni Honor 9 akıllı telefonunun lansmanından bu yana geçen 28 gün içinde 1 milyon sattığını açıkladı.
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İlk olarak Çin'de satışa çıkan ve daha sonra Avrupa'da piyasaya çıkan telefon, şirketin ürün yelpazesindeki en iyi özellikleri sunuyor.
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Android 7 yüklü olarak gelen Huawei’nin Honor 9 cihazında 5.15 inç full HD ekran, 6 GB RAM, 3.200 mAh pil bulunuyor.
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Huawei Mate 9 ve Huawei P10'da da kullanılan Kirin 960 işlemcisinin yer aldığı cihazda arka kamera 2x optik yakınlaştırmaya sahip.
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20 ve 12 megapiksellik lenslere sahip olan arka kameraların fotoğraf kalitesi oldukça yüksek.
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Ön kamera ise 8 megapiksel değerinde çekim yapabiliyor.
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Honor 9, Huawei'ye ait bir alt marka olmasına rağmen belirli ülkelerde bilinirliği çok yüksek.
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Modelin bu satış rakamları akıllara iPhone'un piyasadaki son modeli olan 7'nin veya Galaxy'nin S8 modelinin satış rakamlarıyla karşılaştırılırsa sizce Apple veya Samsung endişelenmeli mi?
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Henüz değil. Çünkü Apple, iPhone 7 satışında sadece yılın ilk çeyreğinde rekor bir rakama ulaşmıştı.
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3 ay içinde iPhone 7 ve 7 Plus birlikte 38,9 milyon adet satılarak aşılması zor bir satış rakamına ulaşmıştı.
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Benzer şekilde Samsung için de durum ürkütücü değil.
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Samsung Galaxy S8 ve S8+'ın ilk 2 aydaki satış rakamları toplam 12 milyon.
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Honor 9 ilk ay performansını korursa ancak 1 milyon adet daha satabilir.
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Bu şimdilik çok mümkün görünmese de Honor'ın kat ettiği mesafe dikkate değer.
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Çünkü markanın pazarlama ve reklam bütçeleri Apple ve Samsung gibi iki devin yanında daha düşük.
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Buna karşın güçlü özellikleri ve göz alıcı tasarımıyla satış rakamlarında üst düzeyde satış rakamı elde etmeyi başardı.
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Honor 9'un özellikle arka kamerasında yer alan çift lens ve 2x optik zum özellikleri kullanıcıların beğenisini kazanan unsurlardan...
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Kirin 960 işlemcisinin başarımını 6 GB RAM ile destekleyen sistem, güce aç olan Android'de daha akıcı bir kullanım sağlıyor.
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Bahsi edilen işlemic Huawei'nin mevcut modelleri arasında yer alan Mate 9 ve P10'da da yer alıyor.
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Ürünün Almanya Amazon'daki satış fiyatı ise 429 Euro, yani yaklaşık 1750 TL.