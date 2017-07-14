TÜBİTAK İHA yarışması
TEKNOLOJİ

TÜBİTAK 2.Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması düzenliyor

İHA TÜRKİYE yarışmasını düzenleyen TÜBİTAK'ın amacı özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edebilecek teknolojiler!

14 Temmuz 2017 Cuma, 16:25:22 Güncelleme: 16:38:16 HABERTURK.COM

Ev sahibi kurum olarak ikinci kez UAV (International Unmanned Aerial Vehicle Turkey Compteition) adlı yarışmayı düzenleyen TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu) deneyimi canlı yayında izleyicilerle paylaşıyor. 13-16 Temmuz 2017 tarihlerinde TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Kahramankazan, Ankara yerleşkesinde açık ve rüzgarlı bir havada gerçekleştirilen yarışmada İHA yani İnsansız Hava Araçları yarışıyor. Otonom uçuş yetenekleriyle de yarışan yarışmacılar arasında çok sayıda üniversite takımı bulunuyor. 

Yarışmanın öncelikli amacı ise özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları geliştirilebileceğini ortaya koymak olarak açıklandı. Canlı yayını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

RESMİ YARIŞMA TÜBİTAK SAYFASI

  • DRONE
  • iha
  • insansız hava aracı
  • yarışma
  • TÜBİTAK
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme