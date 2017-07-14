TÜBİTAK 2.Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması düzenliyor

Ev sahibi kurum olarak ikinci kez UAV (International Unmanned Aerial Vehicle Turkey Compteition) adlı yarışmayı düzenleyen TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu) deneyimi canlı yayında izleyicilerle paylaşıyor. 13-16 Temmuz 2017 tarihlerinde TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Kahramankazan, Ankara yerleşkesinde açık ve rüzgarlı bir havada gerçekleştirilen yarışmada İHA yani İnsansız Hava Araçları yarışıyor. Otonom uçuş yetenekleriyle de yarışan yarışmacılar arasında çok sayıda üniversite takımı bulunuyor.

Yarışmanın öncelikli amacı ise özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları geliştirilebileceğini ortaya koymak olarak açıklandı. Canlı yayını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

RESMİ YARIŞMA TÜBİTAK SAYFASI

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