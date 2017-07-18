Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)

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Teknik olarak neden havuza düştüğü henüz bilinmeyen güvenlik robotunun işi bırakmak için intihar ettiğini, sıcaktan bunalıp serin sulara atladığı, yaşadığı hayattan(!) bıkıp gidebileceği en yakın noktada intihar ettiği çalışanlar ve Twitter kullanıcıları tarafından esprili bir şekilde dile getirildi.