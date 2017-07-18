TEKNOLOJİ

Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)

18 Temmuz 2017 Salı, 11:18:13

Washington’da bir şirkette, robotların insanlara fazlaca benzemesinden endişe edenleri ters açıdan haklı çıkaracak ilginç bir olay yaşandı

  • 1 Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)
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    Washington’da bir şirkette, robotların insanlara fazlaca benzemesinden endişe edenleri ters açıdan haklı çıkaracak ilginç bir olay yaşandı

  • 2 Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)
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    Amerika’nın başkentinde yer alan müşterileri arasında Obama’nın da yer aldığı, politik danışmanlık, reklam ve destek kampanyası şirketlerinden GMMB’de robot dünyası adına çok ilginç bir gelişme yaşandı. 

  • 3 Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)
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    Yakında havalimanlarında görmeye başlayacağımız güvenlik ve asistan hizmeti veren robotlardan biri GMMB’de görev yaparken, işi bırakmanın veya işten kaytarmanın yolunu bulmuşçasına kendini avludaki havuza bırakmış(!) 

  • 4 Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)
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    Bırakmış diyoruz ama aslında olayın nasıl geliştiği henüz tam olarak bilinmiyor. Çalışanların sonradan fark ettiği olayın ardından birbirinden komik yorumlar yapıldı. 

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  • 5 Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)
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    Teknik olarak neden havuza düştüğü henüz bilinmeyen güvenlik robotunun işi bırakmak için intihar ettiğini, sıcaktan bunalıp serin sulara  atladığı, yaşadığı hayattan(!) bıkıp gidebileceği en yakın noktada intihar ettiği çalışanlar ve Twitter kullanıcıları tarafından esprili bir şekilde dile getirildi.

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