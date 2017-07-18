Güvenlik robotu işi, kendini havuza atarak bıraktı(!)

Washington’da bir şirkette, robotların insanlara fazlaca benzemesinden endişe edenleri ters açıdan haklı çıkaracak ilginç bir olay yaşandı
Amerika’nın başkentinde yer alan müşterileri arasında Obama’nın da yer aldığı, politik danışmanlık, reklam ve destek kampanyası şirketlerinden GMMB’de robot dünyası adına çok ilginç bir gelişme yaşandı.
Yakında havalimanlarında görmeye başlayacağımız güvenlik ve asistan hizmeti veren robotlardan biri GMMB’de görev yaparken, işi bırakmanın veya işten kaytarmanın yolunu bulmuşçasına kendini avludaki havuza bırakmış(!)
Bırakmış diyoruz ama aslında olayın nasıl geliştiği henüz tam olarak bilinmiyor. Çalışanların sonradan fark ettiği olayın ardından birbirinden komik yorumlar yapıldı.
Teknik olarak neden havuza düştüğü henüz bilinmeyen güvenlik robotunun işi bırakmak için intihar ettiğini, sıcaktan bunalıp serin sulara atladığı, yaşadığı hayattan(!) bıkıp gidebileceği en yakın noktada intihar ettiği çalışanlar ve Twitter kullanıcıları tarafından esprili bir şekilde dile getirildi.
— Greg Pinelo (@gregpinelo) July 17, 2017
— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017
— Lilian Kim (@liliankim7) July 12, 2016