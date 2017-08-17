TEKNOLOJİ

Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:01:16 Genel

  • 1 Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
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    Bill Gates ile birlikte Microsoft'un kurucularından olan Paul Allen'ın havacılık merakı sayesinde dünyanın en geniş ve büyük uçağı yakında ortaya çıkacak.

  • 2 Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
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    Stratolaunch ismindeki uçak 2019'da havalanacak ve kanat genişliği tam 117 metre, üstelik çok ilginç bir amaca hizmet edecek.

  • 3 Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
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    Roc kod adlı uçağın havada böyle görünmesi planlanıyor. Havalimanlarında göremeyeceğimiz türden dev uçağın gövdesine dikkatle bakılırsa 3 adet uzaya fırlatılmak üzere hazırlanan roket görülebilir.

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  • 4 Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
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    Profesyonel futbol sahasından daha uzun olan uçağın gövdesi 72 metre genişliğinde, 15 metre kuyruk uzunluğu var ve tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretiliyor.

  • 5 Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
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    Uzaya fırlatılacak roketler yaklaşık 11 bin metre irtifaya taşınıyor ve sonra bırakılıyor. Roketler kendi motorlarıyla tırmanışına devam ediyor. Stratolaunch bu şekilde yılda 6-10 görev uçuşu yapacak.

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YORUMLAR 59
  • Misafir 02 Ağustos 2017 Çarşamba 09:13
    abd batiyor 2023 bizim yilimiz olacak euro. 4.18 oldu ekomimiz masallah
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 17:31
    TL rakamları Dolar diye yazmış genç arkadaş abartmayı seviyor belli.
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 17:24
    Hasbelkader bi uçak yapmışlar nolmuş EYYY ALMANYA !!!
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