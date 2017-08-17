TEKNOLOJİ
Dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch ve sıra dışı amacı
20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:01:16 | Güncelleme: 17 Ağustos 2017 Perşembe, 14:38:47
Genel
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Bill Gates ile birlikte Microsoft'un kurucularından olan Paul Allen'ın havacılık merakı sayesinde dünyanın en geniş ve büyük uçağı yakında ortaya çıkacak.
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Stratolaunch ismindeki uçak 2019'da havalanacak ve kanat genişliği tam 117 metre, üstelik çok ilginç bir amaca hizmet edecek.
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Roc kod adlı uçağın havada böyle görünmesi planlanıyor. Havalimanlarında göremeyeceğimiz türden dev uçağın gövdesine dikkatle bakılırsa 3 adet uzaya fırlatılmak üzere hazırlanan roket görülebilir.
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Profesyonel futbol sahasından daha uzun olan uçağın gövdesi 72 metre genişliğinde, 15 metre kuyruk uzunluğu var ve tam 8 bin 200 bin metrekarelik özel tasarlanan hangarda üretiliyor.
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Uzaya fırlatılacak roketler yaklaşık 11 bin metre irtifaya taşınıyor ve sonra bırakılıyor. Roketler kendi motorlarıyla tırmanışına devam ediyor. Stratolaunch bu şekilde yılda 6-10 görev uçuşu yapacak.
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2019 yılında ilk kez görev amaçlı havalanacak olan uçak, Orbital ATK tarafından üretilen bir adet Pegasus XL roketini taşıyacak fakat toplam 3 roket kapasitesi bulunuyor.
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Stratolaunch dev olunca tekerlek sistemi de bir o kadar büyük. 650 ton yükü taşımak için tam 28 tekerden destek alıyor. Her iki burun kısmında ikişer tane, gövdede de 12'şer tane tekerlek var.
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Dev uçağın çoğu ekipmanı iki adet Boeing'in 747-400'nin motor, elektronik, uçuş kompartımanı, iniş takımları mühendisler tarafından sökülerek oluşturulmuş.
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Stratolaunch tam 6 adet 250 kN (56,000 lbf) Pratt & Whitney PW4056 motor kullanacak. Boeing 747-400 bu motorlardan 4 adet kullanıyordu.
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Görüntüdeki Boeing 747-400 kokpitinden farklı olarak Stratolaunch üç kişilik bir kokpite sahip olacak. Pilot ve yardımcısı dışında bir de uçak mühendisi bulunacak.
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Stratolaunch'ın iki sene öncesinde hangardaki yapım aşamasından Paul Allen'ın paylaştığı bir görüntü.
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Arkadan görünüşü uçağın devasa boyutlarını daha da gözler önüne seriyor.
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Stratolaunch'un havalanması için gereken pistin uzunluğu, uçağın boyutlarından dolayı, en az 3.5 kilometre olmak zorunda.
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540 ton ağırlığındaki uçağın maliyetinin 300 milyon doları aşması bekleniyo fakat yine de en pahalı uçak olmayacağı kesin. İşte en pahalı uçaklar...
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11. BOMBARDIER GLOBAL 7000 - 72.8 milyon dolar
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Kanadalı üretici tarafından piyasaya sürülecek son model uçak ilk uçuşunu 2016 kasım ayında gerçekleştirdi. 500 saatlik başarılı denemenin ardından Bombardier'in Kanada fabrikasında 2 uçak daha yapılmaya başlandı.
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Gulfstream G650ER ile rekabet edecek Bombardier Global 7000, GE Passport turbofan motora sahip saatte 0.925 Mach ayani 1142 kilometre hıza çıkabiliyor.
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13 bin 700 kilometre uzunluğunda bir uçuş menziline sahip uçak ile denizaşırı uçuşlar rahatlıkla yapılabiliyor. ABD - Singapur, Kanada - Güney Afrika, Dubai - ABD, Çin - Meksika arası kesintisiz seyahat dahi mümkün.
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Global 7000'in teknik özellikleri kadar içi ve sunduğu konfor da etkileyici. 19 yolcu kapasiteli uçak, tamamen alıcısının zevkine göre de döşenip uyarlanabiliyor.
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33 metre uzunluğuyla dünyanın en geniş kişiselleştirilebilir özel jeti olan Bombardier Global 7000 içerisinde genel olarak 1 adet mürettebat alanı ve 4 tane de yolcu alanı bulunuyor.
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Konferans Süiti adı verilen bölme tamamen iş için düşünülmüş. Katlanabilir masalar birleştirilerek restorana dönüşebiliyor. Duvarda da bir elence ekranı mevcut. Bunun 4 kişilik bir Kulüp Süit versiyonu da var
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Global 7000 içerisinde kişiye özel bir eğlence ve seyir odası da var ve son teknoloji televizyon, görüntü ve ses sistemleriyle donatılmış. Netflix gibi online yayın yapan platformlar izlenebiliyor.
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Fiber optik omurgasıyla Ka - band uydu teknolojisine bağlanarak yüksek hızda internet sunan Bombardier uçağının otel süitinde ise A'dan Z'ye 5 yıldızlı otel odası konforu sağlanmış. Özel bir duşu da var.
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Bombardier Global 7000, tamamen cam kokpiti, kontrollü uçuş ve artırılmış görüntü teknolojisi, rüzgar değişimi algılayıcısı ve üst düzen navigasyon sistemiyle parasının hakkını vermeye çalışıyor.
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10. BOEING 747-8 VIP – 153 milyon dolar
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Boeing 747-8 VIP “Dreamliner” olarak da adlandırılan uçak Hong Konglu milyarder Joseph Lau'ya ait. Bu uçak Lau, daha konforlu yolculuk yapabilsin diye son teknoloji ve tasarımlarla imal edildi.
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Hong Konglu işadamı, uçağa fazladan abartılı eklemeler yaptığı için uçakta az koltuk bulunuyor. Uçağın orijinalinde ise 467 yolcu koltuğu bulunuyor.
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9. BOEING 747-400 CUSTOM – 220 milyon dolar
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Boeing 747-400’ün özelleştirilmiş versiyonu, Suudi Arabistan Prensi El-Velid bin Talal’a aittir.
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Prens, 2003 yılında uçağı satın aldıktan sonra iki lüks yatak odası, 14 kişilik yemek masası, hatta uçağın ortasına bir de taht ekletti.
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Taht yüzde 100 altından yapılmış.
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Uçaktaki toplantı salonu.
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8. E-2D ADVANCED HAWKEYE – 232 milyon dolar
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Sıra dışı bir görünüme sahip olan bu askeri uçak, Grumman Aircraft Company tarafından geliştirildi.
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ABD donanmasına ait bu uçak, tüm hava şartlarına dirençli olarak üretildi. Bu uçak erken uyarı (AEW) sistemi, ciddi gelişmiş APY-9 radar sistemi, gelişmiş bir radyo paketi, entegre uydu haberleşme yeteneği, turbo prop motorları, ve gelişmiş elektronik taraması gibi özelliklere sahip.
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E-2D, şirketin üretmiş olduğu keşif amaçlı son uçaktır.
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7. Boeing 747-430 Custom – 233 milyon dolar
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Orijinal uçak yaklaşık 100 milyon dolar değerinde. Fakat uçağın sahibi olan Brunei Sultanı, uçağın bazı bölümlerinde altın kullandığı için uçağın yapılışına, 130 milyon dolar daha harcadı.
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Oturma odası, yatak odası ve banyonun tamamı altın ve Lalique kristalinden dekore edilmiştir.
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Uçağın lavaboları bile sert altından yapılmış.
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6. P-8A Poseidon – 290 milyon dolar
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Boeing tarafından ABD Donanması için geliştirildi. P-8A Poseidon, gezegendeki en iyi savunma uçaklarından biri olarak; anti-denizaltı savaş, anti-yüzey savaş ve yasak nakliye ile iletişim halindedir.
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Uçak, su bombası, SLAM-ER füzeleri, Harpoon anti-gemi füzeleri gibi mühimmatları taşıyor.
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5. C-17A Globemaster III – 328 milyon dolar
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Boeing'in ürettiği bu uçak, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen en büyük askeri nakliye uçaklarından yalnızca biri.
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C-17A, stratejik ve taktik hava ikmal görevleri, asker ve kargo taşıma işlemleri, tıbbi tahliye ve paraşütle atlama aktiviteleri için kullanılıyor.
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Şu anda ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterinde, 180-210 adet C-17A bulunuyor.
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Uçağın içinden bir görüntü.
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4. F-22 Raptor – 350 milyon dolar
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5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alan F-22 Raptor, dünyanın en iyi ve en pahalı muharebe uçağı olarak kabul edilir.
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Tek koltuklu ve çift motorlu olan bu savaş uçağı; Lockheed Martin tarafından yalnızca ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir.
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3. Airbus A340-300 Custom – 350-$500 milyon dolar
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Özelleştirilmiş Airbus A340-300, Rusya’nın zengin işadamlarından Alisher Usmanov’a ait.
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Uçağın orijinal hali 238 milyon dolar değerinde, fakat Alisher Usmanov uçağı lüks iç dekorasyon ve teknoloji ile özelleştirerek değerini katlamıştır.
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Uçağın fiyatı 350 milyon $ ile 500 milyon $ arasında değişmektedir.
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Bu süper jet, 375 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 14.484 kilometre menzil yol gidebiliyor.
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2. Airbus A380 Custom – 500 milyon dolar
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İşte dünyanın en pahalı özel jeti...
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Lüks uçakta; iki araba garajı, birden fazla yatak odası, banyolu bir oda ve “sağlıklı yaşam alanı” gibi olanaklar mevcut.
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Uçağın içinden bir görüntü.
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1. B-2 Spirit Stealth Bomber – 2.1 milyar dolar
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B-2 Spirit Stealth Bomber, şimdiye kadar yapılmış olan en pahalı uçak unvanını elinde bulunduruyor.
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Uçak; stratejik bombardıman, uçaksavar ve savunma için gizli teknolojilere sahiptir. Ayrıca bu savaş aracı, nükleer silah taşıyabiliyor.
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Northrop Grumman ve Boeing tarafından geliştirilen uçak Irak ve Afganistan’da yaygın olarak kullanılmıştır.
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