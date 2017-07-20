Kabinedeki tüm isimlerin Twitter adresleri ve takipçi rakamları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
https://twitter.com/tcbestepe
Başbakan Binali Yıldırım
https://twitter.com/TC_Basbakan
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
https://twitter.com/bybekirbozdag
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
https://twitter.com/memetsimsek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
https://twitter.com/fikriisik
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
https://twitter.com/drrecepakdag
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
https://twitter.com/hakan_cavusoglu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
https://twitter.com/abdulhamitgul
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
https://twitter.com/drbetulsayan
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
https://twitter.com/omerrcelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
https://twitter.com/dr_faruk_ozlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
https://twitter.com/jsarieroglu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
https://twitter.com/mehmetozhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
https://twitter.com/mevlutcavusoglu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
https://twitter.com/zeybekcinihat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
https://twitter.com/beratalbayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
https://twitter.com/oa_bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
https://twitter.com/aefakibaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
https://twitter.com/bulenttufenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
https://twitter.com/suleymansoylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
https://twitter.com/lutfielvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
https://twitter.com/numankurtulmus
Maliye Bakanı Naci Ağbal
https://twitter.com/naci_agbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
https://twitter.com/yilmaz_ismet58
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
https://twitter.com/nurettincanikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
https://twitter.com/veyseleroglu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
https://twitter.com/dr_demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
https://twitter.com/ahmetarslan36