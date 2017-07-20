TEKNOLOJİ

Kabinedeki tüm isimlerin Twitter adresleri ve takipçi rakamları

20 Temmuz 2017 Perşembe, 13:24:11 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları ve bakanların tamamının Twitter adresleri ve takipçi rakamları

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