TEKNOLOJİ

Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:52:25 AA

Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı "uyku kapsülleri", ülkede başta "beyaz yakalılar" olmak üzere çalışan kesimden büyük ilgi görüyor

  • 1 Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri
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    Ülkede alışveriş merkezleri, taksiler, restoranlar, büfeler ve hatta seyyar satıcılarda geçerli olan mobil ödeme yöntemleri, artık öğlenleri birkaç dakikalığına bile olsa kestirmek isteyenlerin de yardımına koşuyor.

  • 2 Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri
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    Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik tasarımlarıyla uzay mekiğini andırıyor, kolayca kullanılabildiği ve hesaplı olduğu için ülkede hızla yayılıyor.

  • 3 Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri
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    Çin'de son derece yaygın olan karekodlu mobil ödeme yöntemleri de kullanıcıların banka kartı, kredi kartı veya cüzdan taşımadan günlük ödeme işlemlerini akıllı telefonlarıyla yapabilmelerini sağlıyor.

  • 4 Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri
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    Çin'de yaklaşık 800 milyon kullanıcısı olan akıllı telefon uygulaması "Wechat" ile kapsüllerin üzerindeki karekod (QR) taranıyor. Daha sonra cep telefonu numarası ile yapılacak kısa bir kayıt işleminin ardından kapsülün kapısı açılıyor ve uyku keyfi başlıyor.

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  • 5 Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri
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    Kapsülün ne kadar süreliğine kullanıldığı uygulama tarafından hesaplanıyor. Kullanıcı, uyandıktan sonra kapsülün kapısını kapatıp Wechat ile ödeme yaptıktan sonra kapı otomatik olarak kilitleniyor.

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