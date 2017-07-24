TEKNOLOJİ

Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:16:32 HABERTURK.COM

Çıkardığı elektrikli otomobil ile sektörde dengeleri değiştiren Elon Musk'ın Tesla'sına daha hızlı ve çok daha geniş iç hacme sahip rakip geldi

  • 1 Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
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    Tesla’nın yeni bir rakibi daha sahalara girdi. Tıpkı Tesla gibi tamamen elektrikle çalışan Lucid Air adlı araç 378 kilometre sürate çıkabiliyor.

  • 2 Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
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    Bu etkileyici hızları elektrikli araçlarda her geçen gün daha fazla görmeye başladık. Bu araç ise otomobil deneyimini daha lüks seviyelerde sunmak üzere geliştirilmiş.

     

  • 3 Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
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    Yeniden tasarlanan piller ve yerleşimleri sayesinde otomobilde iç hacim artırılmış ve daha ferah bir alan sağlanmış.

  • 4 Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
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    Araçta ön koltuklara masaj özelliği arka koltuklara ise arkaya doğru yatırma fonksiyonu eklenmiş.

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  • 5 Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
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    Bu özellikler sürücüyü ve yolcuları otonom sürüş özelliği devreye alındığında daha da rahat ettirmek için tasarlanmış.

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