TEKNOLOJİ
Tesla'nın yeni otonom rakibi hem çok hızlı, hem çok lüks: Lucid Air
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:16:32 | Güncelleme: 00:44:01
HABERTURK.COM
Çıkardığı elektrikli otomobil ile sektörde dengeleri değiştiren Elon Musk'ın Tesla'sına daha hızlı ve çok daha geniş iç hacme sahip rakip geldi
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Tesla’nın yeni bir rakibi daha sahalara girdi. Tıpkı Tesla gibi tamamen elektrikle çalışan Lucid Air adlı araç 378 kilometre sürate çıkabiliyor.
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Bu etkileyici hızları elektrikli araçlarda her geçen gün daha fazla görmeye başladık. Bu araç ise otomobil deneyimini daha lüks seviyelerde sunmak üzere geliştirilmiş.
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Yeniden tasarlanan piller ve yerleşimleri sayesinde otomobilde iç hacim artırılmış ve daha ferah bir alan sağlanmış.
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Araçta ön koltuklara masaj özelliği arka koltuklara ise arkaya doğru yatırma fonksiyonu eklenmiş.
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Bu özellikler sürücüyü ve yolcuları otonom sürüş özelliği devreye alındığında daha da rahat ettirmek için tasarlanmış.
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Otonom sürüş özelliği sayesinde akıllı telefonunuzdan otomobili kapınıza getirmeniz mümkün.
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Aracın Lüks aracın tam donanımlı hali Amerika’da açıklanan satış rakamı 100 bin dolar.
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Normalde başlangıç fiyatı ise 52,500 dolar.
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Ancak otonom sürüş yetenekleri geliştirilen otomobilin lüks seviyesi iç tasarımdaki farklılıklarla artıyor.
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400 beygir güç ve 386 kilometre menzil sunan otomobilin araç içi eğlence ve kontrol sistemi sürücülerin yolculuk esnasında ihtiyaç duyabileceği bilgileri internetten gelen verilerle güçlendiriyor
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İlk testlerde saatte 217 mil yani 350 km hıza ulaşabilen Lucid Air geçtiğimiz haftlalarda hız rekorunu yeniledi.
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Özel bir pistte kendine ait hız rekorunu aşmayı başaran Lucid Air dikkatleri üzerine çekti.
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Lucid Air'in yeni hız rekoru ise saatte 237 mil oldu.
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Bu sürat saatte 386 kilometrelik bir hız anlamına geliyor.
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Tasarımı ve iç alanda sunduğu geniş hacimle öne çıkan modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bir süre daha soru işareti olarak kalacak.
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Türkiye'ye gelirse tam donanımla piyasaya çıkacağı fiyat ise herhangi bir teşvik olmazsa son derece yüksek olacaktır.
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