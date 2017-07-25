TEKNOLOJİ
FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?
25 Temmuz 2017 Salı, 11:46:51 | Güncelleme: 12:34:27
HABERTURK.COM
Yakında demosuyla karşılaşacağımız futbol oyununun en iyi oyuncusu, takımları, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
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FIFA 18 ne zaman çıkacak?
Oyunun tam sürümü 29 Eylül'de çıkacak. Demosunun ise önceki oyunlardaki gibi iki hafta erken, yani 15 Eylül'de çıkması bekleniyor.
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FIFA 18'i çıkış tarihinden önce oynayabilir miyim?
Electronic Arts, oyun için 18 Ağustos'ta bir kapalı beta süreci başlatacak.
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Bu sürece YouTuber'lar, profesyonel oyuncular ve FIFA topluluğundan seçilen kişiler katılacak.
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Fakat az da olsa, sizin de katılma şansınız var. Bunun için bir EA hesabı açın ve e-posta seçeneklerinden promosyon malzemelerini almak istediğinizi belirtin.
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Oyunu çıkış tarihinden beş gün oynamak istiyorsanız, EA Access üyesi olabilirsiniz. Böylece 10 saatlik özel bir demo oynayabilirsiniz.
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FIFA 18'i nereden indirebilirim?
Oyun demosu Origin, PS Store ve Xbox Live'dan indirilebilecek. Oyun öne çıkanlarda karşınıza çıkacağından, kolayca bulabileceksiniz.
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FIFA 18 hangi platformlarda oynanabilecek?
Xbox One, PS4, PS3, Xbox 360, PC ve Nintendo Switch'lerde oynanabilecek.
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FIFA 18'in en iyi oyuncusu kim olacak?
Oyunun kapağında yer alan Cristiano Ronaldo, demodaki en güçlü oyuncu olacak. Ayrıca, önceki oyundaki Journey modu bu oyunda da var. Böylece hikayeyle birlikte ilerleyebileceğiz.
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FIFA 18 demosunda hangi takımlar olacak?
Demoda takım sayısı oyuna göre çok daha az. Bu demodaki takımlar ise: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Bayern Munich, PSG, LA Galaxy, Toronto FC olacak.
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FIFA 18'in fiyatı ne kadar olacak?
Oyun şu anda önsiparişe. PS ve Xbox için 269 TL, Origin'de ise 60 euro fiyatla alabilirsiniz. Çıktığı zaman bu fiyatların üzerinde satılacağını da hatırlatalım.
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