TEKNOLOJİ

FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?

25 Temmuz 2017 Salı, 11:46:51 HABERTURK.COM

Yakında demosuyla karşılaşacağımız futbol oyununun en iyi oyuncusu, takımları, fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

  • 1 FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?
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    FIFA 18 ne zaman çıkacak?

    Oyunun tam sürümü 29 Eylül'de çıkacak. Demosunun ise önceki oyunlardaki gibi iki hafta erken, yani 15 Eylül'de çıkması bekleniyor.

  • 2 FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?
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    FIFA 18'i çıkış tarihinden önce oynayabilir miyim?

    Electronic Arts, oyun için 18 Ağustos'ta bir kapalı beta süreci başlatacak. 

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    Bu sürece YouTuber'lar, profesyonel oyuncular ve FIFA topluluğundan seçilen kişiler katılacak.

  • 4 FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?
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    Fakat az da olsa, sizin de katılma şansınız var. Bunun için bir EA hesabı açın ve e-posta seçeneklerinden promosyon malzemelerini almak istediğinizi belirtin.

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  • 5 FIFA 18 rehberi: Efsane dönüyor! Neler olacak?
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    Oyunu çıkış tarihinden beş gün oynamak istiyorsanız, EA Access üyesi olabilirsiniz. Böylece 10 saatlik özel bir demo oynayabilirsiniz.

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