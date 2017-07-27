Foxconn ilk ABD fabrikasını açıyor. Apple için iPhone mu üretecek?

Gelişme, Foxconn CEO'su Terry Gou'nun ABD ziyaretiyle duyuruldu. ABD'ye yatırım için hem yerli hem de yabancı şirketlere agresif şekilde baskı uygulayan ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen etkinlikte Wisconsin Valisi Scott Walker da yer aldı.

ÜÇ YILDA 10 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Foxconn, 1.850 metrekarelik fabrikanın başlangıçta en az 3 bin çalışanı istihdam edeceğini açıkladı. Şirket, bu fabrikadaki üretim için önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyar dolar harcamayı planlıyor. Trump yönetimi, Foxconn'un yatırımının Illinois, Indiana ve Michigan gibi potansiyel konumlardaki yeni fabrikalarla 13 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını açıkladı.

Fabrikada üretilecek olan LCD paneller, TV üreticisi Sharp için birleştirilecek. Foxconn'un çatı şirketi olan Hon Hai, geçen yıl 3,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı Sharp'ta kontrol hissesine sahip. ABD'nin Sharp'ın en büyük pazarı olduğu göz önüne alındığında, Foxconn'un nakliye mâliyetlerini düşürmek için bu hamleyi yaptığını söylemek mümkün.

APPLE NE YAPACAK?

Duyuru, Trump'ın Wall Street Journal'a verdiği röportajda Apple CEO'su Tim Cook'un ABD'de "üç büyük ve güzel fabrika" inşa etmeyi taahhüt etmesinden sadece bir gün sonra geldi. Dünkü gelişme, Foxconn'un iPhone üretiminin bir bölümünü ABD'ye taşıyacağı şeklinde yorumlanmıştı. Trump'ın röportajda Apple'ı mı tedarikçilerini mi kast ettiği tam anlaşılmamıştı. Trump, röportaj hakkında kendisine yöneltilen soruları da yanıtlamadı.

Ancak Tim Cook, mayısta CNBC'ye Apple'ın ABD'de üretim için 1 milyar dolarlık bir fon ayırdığını söylemişti. Apple, artık eskimiş sayılabilecek Mac Pro bilgisayarlarını üretmek için Teksas'ta bir fabrika kurmuştu. Fakat bu tesisin kaderi de belirsiz. Bloomberg, geçen yıl aralıkta Apple'ın gelecekteki Mac masaüstü modellerini, hangisi olursa olsun Asya'da üretmeye geri dönebileceğini belirtti. Buna karşın, şirket iPhone'ların dayanıklı camlarını üreten Corning'e 200 milyon dolar yatırım yaptı.

2013'TE DÜŞÜNDÜ, 2017'DE GERÇEK OLDU

Foxconn, dünya genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi istihdam ediyor ve iPhone dışında, birçok büyük markanın ürünlerini de üretiyor. Şirket, merkezi Tayvan'da olmasına rağmen, çoğunlukla Çin dışında faaliyet gösteriyor.

Geçmişte de ABD'de bir fabrika yapmayı planlayan şirket, 2013'teki 40 milyon dolarlık Pensilvanya fabrikasını açmaktan vazgeçti. Bundan bir yıl sonra, Asya'daki TV ekranlarının nakliye masraflarını düşürmek için ABD'de görüntü birimleri üretimi için şartları araştırmaya başladı.

Wisconsin fabrikası ile Foxconn nihayet yıllardır düşündüğünü gerçekleştirdi. Foxconn CEO'su Terry Gou, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "ABD'nin çeşitli eyaletlerinde inşa edeceğimiz bir dizi tesisin ilki olarak, Amerika'nın kalbinde, son teknoloji ürünü bir görüntü birimi fabrikası kurmaktan dolayı heyecan duyuyoruz.Foxconn'u Wisconsin'e getirmek için yaptıkları çalışmalar için Başkan Trump ve Vali Walker'a teşekkür ediyoruz. Wisconsin, yetenekli, çalışkan bir işgücüne ev sahipliğinde, gelişmiş sanayide uzun bir geçmişe sahip; bunların tamamı olağanüstü bir fırsat sunuyor."

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