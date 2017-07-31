Panasonic sürücünün uyku seviyesini ölçen bir teknoloji geliştirdi

Şirket, direksiyon başındaki kişinin uyku seviyesini ölçen teknolojiyi tanıttı. Araç içi kamera, araç bilgileri ve çeşitli algılayıcılardan gelen bilgileri kullanan yapay zeka, şoförün uyku seviyesini hiçbir fiziksel temas olmadan, sürücü koltukta otururken ölçebiliyor.

YAPAY ZEKA VE ALGILAYICILAR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

İlk aşamada yüz hareketleri ve göz kırpma sıklığı algılanıyor. Daha sonra araçtaki ısı düzeyi, direksiyon ve hareket bilgileri buna ekleniyor. Termal algılayıcı ile şoförün vücut ısısı da denkleme eklenerek uyku seviyesi belirleniyor.

Bugüne dek kullanılan uyku tahmin sistemleri, tahmin etme konusunda bu sisteme göre daha başarısızlar ve alarm sesleri ve titreşim kullanarak uykuya dalmayı önlemeyi hedefliyorlar. Ancak bunlar da sürücüyü rahatsız ediyor.

HER ÜÇ KAZADAN BİRİ UYKUSUZLUK KAYNAKLI

Trafikte uykulu kullanım çok ciddi bir problem. ABD'deki ölçümlere göre sürücülerin yüzde 60'ı son bir yıl içinde uykulu şekilde araç kullandıklarını söylerken, yüzde 37'si direksiyon başında uyuyakaldığını kabul ediyor. Katılımcıların yüzde 13'ü her ay bir kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını itiraf ediyor. Türkiye'de de durum iç açıcı değil. Her üç trafik kazasından birisinin sebebi uykuyla ilgili.

İLK ÖRNEKLER EKİMDE HAZIR OLACAK

Panasonic'in 22 patentle geliştirdiği teknolojinin, kişisel ve ticari taşıtlarda kullanımı hedefleniyor. Ekim ayında örneklerini göreceğimiz teknoloji, beş farklı seviyede algılama yapıyor. Bunlar, şirketin açıklamasında uykusuz, az uykulu, uykulu, çok uykulu ve ciddi düzeyde uykulu olarak tanımlanıyor. Sistem sürücünün uykulu olduğunu düşündüğünde, bir alarm çalabiliyor ve dinlenmeyi tavsiye ediyor.

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