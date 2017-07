LG’nin lazer projektörü sinema ve oyun keyfini artırıyor

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2017'de duvar kağıdı gibi duran televizyonunun yanı sıra başka ürünler de tanıtan LG’nin bu fuarda tanıttığı bir ürün daha raflardaki yerini aldı. LG’nin ev sineması deneyimi sunmak için tasarladığı yeni lazer projektörü LG ProBeam, yalnızca performans arayan kullanıcılara değil, aynı zamanda film ve TV programlarının keyfini her an her yerde çıkarmak isteyenlere de hitap edecek şekilde geliştirmiş.

LG ProBeam lazer projektör (HF80J), video içeriklerin aydınlık ortamda da net bir şekilde görüntülenebilmesi için 2000 lümen parlaklıktaki lazer motoruyla iyi bir ev sineması deneyimi sunması amaçlanmış. Portatif bir yapı kazandıran lazer motoru sayesinde şık bir tasarıma sahip olan cihazın Ses Senkronizasyon Ayarı (Sound Sync Adjusment) ile harici bir hoparlör veya kulaklık gibi tüm Bluetooth bağlantılı ses ürünleriyle eşleşebilmesi de mümkün.

LG ProBeam lazer projektörün Kablosuz Yansıtma (Wireless Mirroring) özelliği, Miracast’ın kablosuz aktarım teknolojisinden faydalanarak akıllı cihazlardaki içerikleri geniş bir projeksiyon ekranına yansıtmasına imkan veriyor. Projektörün sahip olduğu 4 Corner Keystone ve Vertical Auto Keystone özellikleri, kullanıcının görüntü ayarını hızlı ve kolay şekilde yapabilmelerini sağlıyor.

MOBİL PROJEKTÖR

Kullanıcılar webOS platformu aracılığıyla tercihlerine göre istedikleri birçok yayına ve programa erişebiliyor. Buna ek olarak Sihirli Kumanda özelliği kullanıcı arayüzünde gezinmeyi oldukça kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar webOS aracılığıyla bulundukları konuma ve erişilebilirliğe bağlı olarak çok sayıda yayını da kolayca izleyebiliyor.

Bu dinamik özellikler, oturma odasında filmlerin tadını çıkarmanızı, arka bahçenizde arkadaşlarınızla birlikte toplanıp en heyecanlı maçları izleyebilmenizi ve hatta kamp gezilerinde bile LG ProBeam lazer projektörü yanınızda götürüp istediğiniz içerikleri izleyebilmenizi mümkün kılıyor.

