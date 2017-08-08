DiDi, Uber'in Ortadoğulu rakibi Careem ile stratejik ortaklık kurdu

Geçtiğimiz ay içerisinde aldığı 150 milyon dolarlık yatırım ile 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşan ve unicorn olan Careem stratejik bir işbirliğine imza attı. Ortadoğu'daki Uber rakibi şirket, 400 milyonun üzerinde kullanıcıya taksi, otobüs, minibüs, ekspres, şoför hizmeti, araç kiralama, kurumsal çözümler ve bisiklet paylaşımı sunan mobil ulaşım platformu Didi Chuxing ile stratejik ortaklık kurdu.

Büyük veriye dayanan yapay zeka teknolojilerinden güç aldığını belirten DiDi, 400 şehirde 400 milyonun üzerinde kullanıcıya, 20 milyonu aşan günlük yolculuk hacmiyle taksi, özel otomobil ve diğer ulaşım seçeneklerini sunmak üzere çalışıyor. Açık ve sürdürülebilir bir küresel mobilite ekosistemi oluşturarak ulaşım inovasyonlarını ileriye götürmeyi amaçladığını açıklayan şirketin küresel işbirliği çerçevesinin, Kuzey Amerika, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Güney Amerika’daki bin şehirde, dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasına ulaştığı belirtiliyor.

DiDi uygulaması Çin'de ulaştığı yüksek kullanıcı sayısını önce Amerika'da Lyft ile işbirliğine giderek Uber'e karşı atarak kendini göstermişti. Amerika'ya Lyft ile açılan DiDi, şimdi de Careem ile Ortadoğu'da açılım sağlamış olacak. DiDi'ye dikkatleri çeken esas ilginç yatırımı ise geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Apple'dan gelmişti. Didi Chuxing'e 1 milyar dolarlık yatırım yapan Apple'ın bu hamleyi üreteceği otomobile dair bir yatırım olduğu yorumları yapılmıştı.

Ancak DiDi daha büyük hamlesini geçtiğimiz Nisan ayında Uber ile değerleme açısından arasındaki farkı önemli oranda azaltan 6 milyar dolarlık yatırım almasıyla gerçekleştirdi. 50 milyar dolar değerleme hamlesi ile şirket en değerli girişimler arasında ikinci sıraya yükseldi. Listenin ilk sırasında 68 milyar dolar ile Uber, üçüncü sırasında ise 46 Milyar dolar ile Çinli telefon üreticisi Xiaomi var.

CAREEM'E İLERİ DÜZEY YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Careem’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Mudassir Sheikha yapılan stratejik ortaklıkla ilgili şunları söyledi:

“Temmuz 2012’de Dubai’de kurulan Careem, 12 milyondan fazla müşterisine güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sağlıyor. Careem olarak Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Urduca dahil olmak üzere geniş bir dil yelpazesini destekliyor ve çok çeşitli mobilite hizmetleri sunuyoruz. Platformumuzda şu anda, Pakistan, Türkiye, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Ürdün, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 13 ülkede yer alan 80’den fazla şehirde, 250 binin üzerinde sürücümüz bulunuyor. Didi Chuxing ile yaptığımız stratejik ortaklık bir sonraki büyüme evremize girerken, kurumumuza ileri düzeyde yapay zeka becerileri, içgörü ve uzmanlık getiriyor. Uzun vadeli ilişkimizdeki bu gelişme, Careem’in sürekli inovasyon ve sürdürülebilirlik yoluyla büyüme fırsatlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmesini sağlayacak. Didi’nin yatırımı, geleneksel altyapıda ileri doğru bir sıçrama yaratmak için bölgede var olan fırsatların bir kez daha doğrulanması anlamına geliyor.”

Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sosyal ve ekonomik çeşitliliğin, araç çağırma ekonomisi için büyük fırsatlar sunduğuna vurgu yapan Didi Chuxing’in Kurucusu ve CEO’su Cheng Wei ise şöyle konuştu:

“Careem, bölgenin teknoloji ve pazar lideri. Teknoloji alışverişinde bulunarak ve birlikte teknoloji geliştirerek, bölgenin ulaşım sektöründeki sürekli büyümeyi ve dönüşümü desteklemeyi, yerel internet ekonomisinin taşıdığı önemli potansiyelden faydalanmayı ve tüm dünyada giderek artan sayıda ülke için daha inovatif hizmetler geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

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