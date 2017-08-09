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TEKNOLOJİ

Facebook, Snapchat benzeri Lifestage uygulamasını kapattı

Facebook gençlere özel Lifestage uygulamasını kapattı

Bundan bir yıl önce iOS için hazırladığı Lifestage adlı uygulama, lise öğrencilerinin fotoğraf ve videolarını paylaşmalarını ve arkadaşlarıyla etkileşime geçmelerini sağlıyordu. Şirket, platformu kapatarak, uygulamayı App Store'dan çekti

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:13:42 Güncelleme: 12:50:30 HABERTURK.COM

İşlevsel olarak bakıldığında Snapchat'e benzerliğiyle dikkat çeken uygulama, 20 yaşındaki Facebook çalışanı Michael Sayman tarafından hazırlanmıştı.

Lifestage'in kapanmasının ardında, kitlelere ulaşmakta sorun yaşaması ve yaş kontrolü konusunda sınıfta kalması yatıyor. Zira uygulama, kendilerini 21 yaş altı tanıtan herkesin lise öğrencisi olduğunu kabul ederek
sistemi kullanmalarına izin veriyordu.

Diğer yandan, Facebook'un Snapchat'e benzeyen bir başka hizmeti olan Hikayeler, oldukça başarılı gözüküyor. Haziranda 250 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen Hikayeler, 166 milyonluk Snapchat'i çoktan geride bıraktı bile.

Şirket yakında bu özelliği masaüstüne taşıyarak daha da popüler hâle getirmeyi hedefliyor.

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