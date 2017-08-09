Facebook, Snapchat benzeri Lifestage uygulamasını kapattı

İşlevsel olarak bakıldığında Snapchat'e benzerliğiyle dikkat çeken uygulama, 20 yaşındaki Facebook çalışanı Michael Sayman tarafından hazırlanmıştı.

Lifestage'in kapanmasının ardında, kitlelere ulaşmakta sorun yaşaması ve yaş kontrolü konusunda sınıfta kalması yatıyor. Zira uygulama, kendilerini 21 yaş altı tanıtan herkesin lise öğrencisi olduğunu kabul ederek

sistemi kullanmalarına izin veriyordu.

Diğer yandan, Facebook'un Snapchat'e benzeyen bir başka hizmeti olan Hikayeler, oldukça başarılı gözüküyor. Haziranda 250 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen Hikayeler, 166 milyonluk Snapchat'i çoktan geride bıraktı bile.

Şirket yakında bu özelliği masaüstüne taşıyarak daha da popüler hâle getirmeyi hedefliyor.

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