Çin'in yeni kuantum uydusu hack'lenemeyen veri iletişimi kuracak

Çin'in geçen ağustosta uzaya gönderdiği kuantum uydusu, Pentagon tarafından "dikkate değer bir gelişme" olarak değerlendirilmişti. QUESS adlı kuantum deneyleri yapan kuruluştaki Çinli bilim insanları, bu uyduyu kullanarak gizli mesajları Dünya'ya göndermeyi denediler. Böylece hem mesafe hem de güvenlik açısından çıta atlamayı hedeflediler.

Kuantum anahtar dağıtım (QKD) adlı teknoloji, geleneksel şifrelemeden farklı bir yol izliyor. Bugüne kadar matematiğe dayalı olan şifreleme, kuantum bilişimin gelişimi ile tehdit altında. Kuantum bilgisayarlar ile daha hızlı ve daha güçlü sistemler anlamına geliyor ve bu sistemler, var olan şifreleme düzeylerini kolayca aşabiliyorlar.

Devlet haber ajansı Xinhua, gelişmeyi "kırılamaz şifreleme" olarak duyurdu. Bunun sebebi ise, verilerin büyük bölümünün fotonlarla taşınması. Bir fotonu hatasız şekilde kopyalayabilmek mümkün değil. Bunu denemek de fotonu rahatsız edeceğinden, denemeler dahi iz bırakacak.

Gelişmenin siber güvenlik açısından oldukça önemli etkileri bulunuyor. İş dünyası için çok daha güvenli bir iletişim anlamına gelirken, istihbarat birimleri için de iletişim teknik takibini büyük ölçüde zorlaştırıyor.

Çin, bu denemeyle 1.200 kilometre mesafeden mesaj gönderdi. Bu da, aynı uzunlukta bir optik fiber kabloyla yapılandan 20 basamak büyüklüğünde daha verimli (yani 10 üzeri 20 kat daha verimli) bir iletişim anlamına geliyor.

QUESS Projesi'nin Baş Bilim İnsanı Pan Jianwei, "Örneğin, bununla kesinlikle güvenli bir telefon görüşmesi yapabilir ya da ciddi büyüklükte bankacılık verisini aktarabilirsiniz" dedi.

Çin hükümeti, uzay çalışmalarını kritik önceliklerinden birisi olarak görüyor. Ülkenin 2020'de Mars'a gitme ve 2030'da ciddi bir uzay gücü olma hedefleri bulunuyor.

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