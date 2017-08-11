TEKNOLOJİ

Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri

11 Ağustos 2017 Cuma, 19:51:33 HABERTURK.COM

Akıllı telefon arenasında Apple ile kıyasıya çarpışan Samsung’un ürettiği ürünler arasında bazı sıra dışı örnekler dikkat çekiyor

  • 1 Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri
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    Teknoloji hayatımızın dört bir yanını sararken etrafımızda en çok gördüğümüz markalar arasında yine en çok teknoloji şirketleri yer alıyor. Bunlardan birisi de Güney Koreli Samsung markası.

  • 2 Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri
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    Tek başına Güney Kore’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 17’sine eşit gelir elde eden Samsung, 2015 rakamlarına baktığımızda dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi.

  • 3 Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri
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    Aynı listenin ilk sırasında Apple var ama teknolojinin dışına çıktığımızda Samsung’un bu dengeyi değiştiren birçok girişimi karşımıza çıkıyor.

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    Akıllı telefon arenasında Apple’ın iPhone’u ile Samsung’un Galaxy serisi amiral gemisi modelleriyle sıklıkla karşılaştırılıyor. İkilinin çıkarttığı her yeni modelde kullanıcılar büyük yenilik bekliyor. HT Teknoloji sayfalarında bu ikiliyi sıklıkla karşı karşıya görebiliyorsunuz.

  • 5 Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri
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    Ancak Apple’ın olmadığı alanlarda Samsung’un büyük bir ağırlığı var. Apple teknoloji dışında bir işle uğraşmıyor. Hatta iPhone’a dek şirketin adı Apple Computer idi. Yani bir bilgisayar şirketiydi.

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