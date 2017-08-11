TEKNOLOJİ
Apple’ın mobildeki rakibi Samsung’un sıra dışı üretimleri
11 Ağustos 2017 Cuma, 19:51:33 | Güncelleme: 20:15:48
HABERTURK.COM
Akıllı telefon arenasında Apple ile kıyasıya çarpışan Samsung’un ürettiği ürünler arasında bazı sıra dışı örnekler dikkat çekiyor
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Teknoloji hayatımızın dört bir yanını sararken etrafımızda en çok gördüğümüz markalar arasında yine en çok teknoloji şirketleri yer alıyor. Bunlardan birisi de Güney Koreli Samsung markası.
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Tek başına Güney Kore’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 17’sine eşit gelir elde eden Samsung, 2015 rakamlarına baktığımızda dünyanın en büyük ikinci teknoloji şirketi.
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Aynı listenin ilk sırasında Apple var ama teknolojinin dışına çıktığımızda Samsung’un bu dengeyi değiştiren birçok girişimi karşımıza çıkıyor.
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Akıllı telefon arenasında Apple’ın iPhone’u ile Samsung’un Galaxy serisi amiral gemisi modelleriyle sıklıkla karşılaştırılıyor. İkilinin çıkarttığı her yeni modelde kullanıcılar büyük yenilik bekliyor. HT Teknoloji sayfalarında bu ikiliyi sıklıkla karşı karşıya görebiliyorsunuz.
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Ancak Apple’ın olmadığı alanlarda Samsung’un büyük bir ağırlığı var. Apple teknoloji dışında bir işle uğraşmıyor. Hatta iPhone’a dek şirketin adı Apple Computer idi. Yani bir bilgisayar şirketiydi.
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Ancak Apple iPhone sonrası şirketin "Computer" ekini atarak, teknolojide daha üniversal bir noktaya çıktı. Artık bu noktada teknolojinin olduğu her yerde Apple olabilir.
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Bunun iyi örneklerinden biri de CEO Tim Cook’un resmi olarak dillendirdiği otomotiv girişimi. Apple Car için çalışmaları yayınlarımızda aktardığımız üzere olabildiğince gizli bir şekilde devam ediyor.
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Bu alan Apple için yeni bir alan ama işin içinde elektrikli motor ve otonom sürüş yani sürücüsüz otomobil gibi konular olunca otomotivin teknoloji ile daha fazla buluşma noktası ortaya çıkıyor.
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Apple belki ilk defa araba üretecek ama rakibi Samsung uzun zamandır Güney Kore’de türlü türlü otomobil üretiyor.
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Daha net olmak gerekirse 1994 yılından bu yana! 23 yıldır otomotiv işinde olan Samsung kendi başladığı otomotiv işinde Renault ile ortak çalışıyor. Ülkemizdeki Latitude modelinde de Samsung’un ağırlığı var.
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1994’te açılan marka ancak 1998’de ilk arabasını üretebilmiş. 1998’de Renault ile başlayan satın alım görüşmeleri 2000’de tamamlanmış ve Renault, Samsung’a yüzde 70 ortaklık için 512 milyon dolar ödemiş.
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Nissan’la da ortaklığı bulunan Renault’nun üretim dışında otomotivde Samsung isim hakkını 2020’ye dek kullanma hakkı bulunuyor.
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Bu bilgiler ışığında Apple’ın otomobilinin Samsung otomobillerinden daha çok beklenmesi ve konuşulması ise karmaşık bir durumu ortaya çıkarıyor. Bakalım Samsung-Renault işbirliğinden Apple’ın otomobilini gölgede bırakabilecek elektrikli ve sürücüsüz bir araç çıkacak mı?
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Bunu anlamak için önce Apple’ın üzerinde çalıştığı otomobili görmemiz gerek. Ne zaman? Çok da belli değil ama Apple’ın çok da gecikmek istemeyeceği muhakkak. Çünkü bu alanda yeni sınırlar çizilmeye başladı demek çok da yanlış olmayacaktır.
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Bu durumda otomobil Samsung’un üretip, Apple’ın üretemeyeceği bir ürün olmaktan çıkıyor. Bu konudaki ilginç örneğimiz tank! Evet, Samsung ağır endüstri ürünlerinin yanı sıra sahip olduğu askeri kanadında ağır silahlar da üretiyor.
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Hatta bunlardan birisi hepimizin bildiği Kara Kuvvetlerimizin gözbebeklerinden Fırtına obüsleri! T-155 Fırtına obüsü Samsung’un ürettiği K9 Thunder temelli üretiliyor.
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Samsung Techwin ile yapılan lisans anlaşması gereği ilk sekiz T-155 Fırtına obüsü Güney Kore’de üretildi. Devamında 300’ün üzerindeki Fırtına obüsü ise Türkiye’de üretiliyor.
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Raporlanan bilgilere göre T-155’in aktarılan teknolojisi ve satın alımının Türkiye’ye maliyeti 1 milyar dolar. TSK’nın 350 adet T-155 siparişi bulunuyor ve üretim hattından her yıl 24 obüs çıkıyor. Halihazırda ülkemizin 281 adet Fırtına obüsü aktif görevde.
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Samsung temelli Fırtına obüslerimizin atış menzili 40 km. Saatteki hızı 66 kilometreye çıkabilen Fırtınaların 480 km operasyonel menzili bulunuyor.
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155 mm’lik toplar atan L52 ağır silaha sahip Fırtına obüsü 56 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişlik ve 3,43 metre yüksekliğinde zorlu bir savaş makinesi.
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PKK, PYD ve IŞİD’e karşı savaşan Fırtına obüslerinde ikinci silah olarak 12.7 mm’lik bir makineli tüfek yer alıyor. K9 Thunder Türkiye dışında Finlandiya, Norveç, Estonya ve Hindistan’ın askeri envanterinde ya yer alıyor ya da yer almaya hazırlanıyor.
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Samsung’un ürettiği tank sınıfı askeri ürünlerden bir diğeri ise K10 ARV. Bu da yine bizim yakından tanıdığımız bir güç.
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TSK envanterine Poyraz olarak geçen K10 esasen Fırtına obüslerinde kullanılan mühimmatları transfer edebilen bir “mobil mühimmat deposu”.
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Tıpkı Fırtına obüsleri gibi TSK’nın gözbebeklerinden olan Poyraz MTS (Mühimmat Transfer Sistemi) Fırtına obüslerinin caydırıcı gücünü artırıyor.
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96 adet mermi depolayan ve modüler-klasik barut aktarabilen Poyraz 20 dakikadan daha az sürede 48 mermi aktarabiliyor.
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TSK’da modern “Seyit Onbaşı” olarak tanımlanan Poyraz, Samsung’un K10’unu temel alıyor ve Fırtına gibi Türkiye’de üretiliyor.
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Daha uzun atış menziline ve oranına sahip olması beklenen Fırtına obüslerinin yükseltilmiş versiyonu Fırtına 2’lerin yılsonuna doğru seri üretime geçmesi planlanıyor.
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Bu ağır silahlar dışında şirketin ürettiği sıra dışı ürünlerden birisi de otonom nöbet silahı SGR-A1. Bu nöbet silahı Kore’deki
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K9 Thunder, K10 ve SGR-A1 robot nöbetçi silahını üreten Samsung 2015 yılında savunma sanayiine iş yaptığı Techwin bölümünü yine Koreli bir diğer şirket olan Hanwha’ya devretti.
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Samsung’un üretimini yaptığı ve bilinmeyenler arasında yer alan bir diğer ağır sanayi işi ise gemilerle ilgili. 2010 yılının gelir tablolarına göre Samsung dünyanın en büyük ikinci gemi üreticisi/tersanesi.
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Samsung Heavy Industries (kısa adıyla SHI) dünyanın en büyük tersanelerinden biri ve Hyundai ve Daewoo ile Güney Kore’nin üç büyüklerinden birisi.
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Samsung’un bu alandaki üretimi gemiler, açık deniz platformları, liman vinçleri ve gemiler için dijital cihazlar üzerine odaklı. Birçok tersanesi bulunan Samsung’un en büyük tersanesi Güney Kore’deki Geoje tersanesi.
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Dünyanın en verimli tersanesi unvanına sahip gemi üretim merkezinde yılda 30 devasa gemi üretilebiliyor. LNG taşıma gemileri, petrol arama gemileri, ultra büyük konteyner gemileri ve Kutuplarda görev alan tankerler inşa eden şirket son yıllarda LNG tankerleri ve sondaj gemilerine odaklanmış durumda.
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Telefon ve televizyon gibi elektronik cihazlarıyla bildiğimiz markanın dünya sıralamasında 13 ve 36.olan iki inşaat şirketi de var. Samsung Engineering (Mühendislik) ve Samsung C&T.
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Bu iki şirketin dahil olduğu projeler de tanıdık gelebilir. Bunlar arasında Dubai’nin 6 yıldızlı simge oteli Burj Khalifa ilk sırada yer alıyor. 828 metrelik gökdelen dünyada en çok bilinenler arasında yer alıyor.
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Samsung inşaat şirketinin bir diğer imza gökdeleni ise Malezya’nın meşhur Petronas Kuleleri. Kuala Lumpur’un en ünlü manzaralarından birini oluşturan Petronas Kuleleri 1998’den 2004 yılına dek dünyanın en uzun gökdelenleriydi.
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Bugün dünyanın en yüksek gökdeleni unvanını kaptırsa da ikiz kuleler olarak hala dünyanın en yüksek unvanını koruyorlar. Yollar, köprüler ve tüneller inşa eden şirket İngiltere’de Mersey Geçidi ve Suudi Arabistan’da Riyad Metrosu’yla biliniyor.
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Samsung’un içinde yer aldığı inşa projelerinden bir diğeri ise nükleer santral! Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Nükleer Güç Kompleksi şirketin konvansiyonel ve nükleer enerji santralleri alanında öne çıkan örneği.
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Şirketin içinde olduğu bir diğer bilinmeyen alan ise turizm alanında yer alıyor. Şirkete ait olan Everland Resort, Güney Kore’nin tema park sektöründeki ödüllü konaklama-tatil merkezlerinden biri.
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Golf sahalarının yanı sıra Anyang Country Club ve Gapyeong Benest gibi noktalar da yenilikçi hizmetleriyle ülkenin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.
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Neredeyse aklınıza gelebilecek her farklı alanda faaliyeti bulunan şirketin Cheil Worldwide reklam ajansı da dünyanın sayılılarından birisi konumunda. 2012 yılı gelirleri göz önüne alındığında Cheil Worldwide dünyanın en büyük 15.reklam şirketi unvanına sahip.
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Samsung, Güney Kore’nin gelişim, politika, medya ve kültüründe Kuzey Kore ile yapılan savaş sonrası yükselişinde önemli bir role sahip. Girişimlerinin tamamı dikkate alındığında şirket, Güney Kore’nin toplam ihracatının 5’te 1’ini gerçekleştiriyor.
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Han Nehri Mucizesi olarak adlandırılan Güney Kore’nin hızlı ekonomik büyüme döneminin üç büyük yıldızından biri olan Samsung yukarıda ele aldığımız açılardan Apple ile yalnızca teknoloji alanında mücadele veriyor.
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Bütün bunlara rağmen dünyanın en değerli markası sıralamasında ilk sırada Apple yer alıyor.
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Samsung ise Google, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, Amazon, Disney, Toyota ve McDonald’s’ın ardından 10.sırada yer alıyor.
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Dünyanın gelire göre en büyük şirketleri listesinde ise Apple 9.sırada yer alıyor. Samsung Electronics ise 15.sırada. Ancak burada atlanmaması gereken bir nokta var.
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Samsung’un diğer şirketlerini hesaba katarsak Apple ile gelirler açısından karşılaştırıldığında Samsung açık ara önde. Bütün bunlara rağmen Apple’ın da sadece teknoloji işinde olup da böylesi gelir etmesi kayda değer bir başarı.
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Ve unutmayalım, Samsung halen iPhone üretiminde Apple’ın en büyük malzeme tedarikçisi. İyi ki bu iki rakip var. Gelişimin rekabet olmadan çok daha yavaş olacağı neredeyse kesin.