BioCarbon'un drone'ları insandan 10 kat hızlı ağaç dikebiliyor

BioCarbon adlı şirketin drone filosu, günde 36 bin adet ağaç için tohum ekebiliyor. Ekim öncesi havalanan drone, ekim yapılacak alanın haritasını çıkartıp ekime hazır alanları belirlemesinin yanı sıra, iyileştirilerek ekim alanı yapılabilecek potansiyel bölgeleri de bildiriyor.

Ekim içinse yerden 2-3 metre yükseğe çıkıyor ve bir tohum grubunu toprağa doğru fırlatıyor. Dakikada 10 tohum eken, her 15 dakikada ise 1 hektarlık alanı ekmeyi bitiren drone, ön gelişimini tamamlamış ve besleyici bir hidrojelle kaplı tohumlar taşıyor.

2014 yılında kabul edilen New York Orman Bildirgesi’ne göre 2030’da 350 milyon hektarlık alanda ağaçlandırma yapılmış olacak. Bu kadar kısa sürede büyük bir çalışmanın tamamlanması için insansız hava araçlarının kullanılması gerekiyor. Bir insandan 10 kat daha hızlı dikim yapabilen bu drone’lar, mâliyeti de insanlı ekimin yüzde 15’i seviyesine düşürüyorlar.

NASA’da 20 yıl çalıştıktan sonra İngiltere merkezli BioCarbon’u kuran Lauren Fletcher, bu yeni yöntemle yılda 1 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor.

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