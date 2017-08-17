TEKNOLOJİ

"Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?

17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:56:16 HABERTURK.COM

Bilim insanları 650 yıl önce "karmaşık hayatın" nasıl başladığını keşfetiler. Nature Dergisi'nde yayımlanan yeni bir makaleye göre her şey 650 milyon yıl önce Kartopu Dünya (Snowball Earth) olayına bağlı

  • 1 "Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
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    "Kartopu Dünya" adı verilen küresel bir buz çağının, bundan 650 milyon yıl önce, karmaşık (farklı canlıları bir araya getiren) yaşamın başlangıcı olduğu düşünülüyor.

  • 2 "Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
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    Gezegeni buzullar kapladı ve zamanın tüm dağlarını toz hâline getirerek, hayatı sürdürmemizi sağlayan besleyici maddeleri dört bir yana yaydılar.

     

  • 3 "Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
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    Gezegeni buzullar kapladı ve zamanın tüm dağlarını toz hâline getirerek, hayatı sürdürmemizi sağlayan besleyici maddeleri dört bir yana yaydılar.

     

     

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  • 4 "Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
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    Buz ve kar eridiğinde, bu besleyici maddeler okyanusları doldurarak alglerin hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı.

     

     

  • 5 "Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
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    İlkel fotosentez yapabilen bitki organizmaları bakteriyel hayattan karmaşık ekolojiye ve çoklu hayvan türlerine geçişte kritik rol oynadılar.

     

     

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