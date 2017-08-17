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Bunların küresel ısınma türü bir durum sebebiyle eridiğini belirten Brocks, nehirlerin buzul altından çıkan besleyici maddeler kütlelerini okyanuslara taşıdığını ve evrimin hızlanarak, alglerin yayılmasını sağladığını ekliyor. Böylece yaşamın daha üst katmanları için ciddi bir besin kaynağı oluşmuş.