TEKNOLOJİ
"Karmaşık yaşam"ın kaynağı Kartopu Dünya teorisi mi?
17 Ağustos 2017 Perşembe, 13:56:16 | Güncelleme: 15:05:37
HABERTURK.COM
Bilim insanları 650 yıl önce "karmaşık hayatın" nasıl başladığını keşfetiler. Nature Dergisi'nde yayımlanan yeni bir makaleye göre her şey 650 milyon yıl önce Kartopu Dünya (Snowball Earth) olayına bağlı
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"Kartopu Dünya" adı verilen küresel bir buz çağının, bundan 650 milyon yıl önce, karmaşık (farklı canlıları bir araya getiren) yaşamın başlangıcı olduğu düşünülüyor.
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Gezegeni buzullar kapladı ve zamanın tüm dağlarını toz hâline getirerek, hayatı sürdürmemizi sağlayan besleyici maddeleri dört bir yana yaydılar.
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Gezegeni buzullar kapladı ve zamanın tüm dağlarını toz hâline getirerek, hayatı sürdürmemizi sağlayan besleyici maddeleri dört bir yana yaydılar.
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Buz ve kar eridiğinde, bu besleyici maddeler okyanusları doldurarak alglerin hızlı bir şekilde gelişmesini sağladı.
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İlkel fotosentez yapabilen bitki organizmaları bakteriyel hayattan karmaşık ekolojiye ve çoklu hayvan türlerine geçişte kritik rol oynadılar.
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Bu ilk adım olmasaydı, insanlar Dünya yüzünde asla var olamayacaklardı.
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Bilim insanları, karmaşık hayatın Dünya'da nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için Avustralya'nın orta kısmındaki son derece eski kaya tortularını incelediler.
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Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) Dr. Jochen Brocks, "Bu kayaları toza dönüştürerek antik organizmaların moleküllerine ulaştık." dedi.
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Brocks, "Bu moleküller hayatın 650 milyon yıl önce oldukça ilginç bir hâl aldığını gösteriyor. Ekosistemler için bir devrim yaşanırken, alglerin yükselişi gerçekleşmiş." dedi.
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Bu değişimin, 50 milyon yıl önceki bir olayla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
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Yani bugünden 700 milyon yıl öncesinde. O zamanlar, tüm gezegen buzullar kaplı, her yer buz tabakasıyla örtülüydü.
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Kartopu Dünya teorisi henüz tartışmalı, fakat onu destekleyen güçlü bir kanıt var: Tropik bölgelerde bulunan buzul çökeltileri...
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Dr. Brocks, Dünya'nın 50 milyon yıldan uzun süre tamamen buzlarla kaplı olduğunu söylüyor.
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Bunların küresel ısınma türü bir durum sebebiyle eridiğini belirten Brocks, nehirlerin buzul altından çıkan besleyici maddeler kütlelerini okyanuslara taşıdığını ve evrimin hızlanarak, alglerin yayılmasını sağladığını ekliyor. Böylece yaşamın daha üst katmanları için ciddi bir besin kaynağı oluşmuş.
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Brocks, "Karmaşık ekosistemlerin dönüşümü için gereken enerji patlaması bu sayede oluştu. İnsanların da arasında bulunduğu büyük hayvanlar bu sayede Dünya yüzeyinde gelişebildiler." diye ekliyor.
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Nature Dergisi'nde yayımlanan bulgular, bu hafta Paris'te düzenlenecek Goldschmidt Konferansı'nda jeokimya uzmanlarına sunulacak.
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Makalenin ortak yazarı olan ve ANU'dan Dr. Amber Jarrett, kaya çalışmalarının Kartopu Dünya'nın erimesinden hemen sonraki moleküelr fosillerin önemli işaretlerini taşıdığını söyledi.
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Jarrett sözlerine şöyle devam etti: "Kartopu Dünya'nın büyük ve karmaşık yaşamın evriminde doğrudan bağlantısı olduğunu anladığımızda, büyük bir şey bulduğumuzu hemen fark ettik."