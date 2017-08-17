Uçaktan düşen akıllı telefon, tüm süreci kayıt etmeyi başardı

ABD'nin Tennessee eyaletinde Nashville şehrinde yaşayan Blake Henderson, telefonunu uçak camından düşürünce enteresan bir olay gerçekleşti. Diğer uçakların videosunu çektiği sırada oluşan türbülans sebebiyle Henderson'ın elinden kayan telefon, yaklaşık 305 metreden düştü.

Video kayıt açık olduğu için tüm düşüşü kayıt eden telefonun Samsung Galaxy Note 5 olduğu açıklanırken, cihaz bir evin bahçesine düştü.

Evin sahibi bahçe işi yaparken yanına düşen telefona şaşırdı. Telefonu bulan kişi, onu mobil operatöre, mobil operatör ise sahibi Blake Henderson'a ulaştırdı.

Düşüşün Henderson'ın yeğeni tarafından YouTube'a yüklenen videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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