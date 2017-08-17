Game of Thrones bölümlerini hacker'lara kaptıran HBO'nun Twitter'ı da hack'lendi

Geçen haftalarda büyük bir hack olayının kurbanı olan yayıncı kuruluş, Game of Thrones 7. sezon, West World 2. sezon senaryolarını hacker'lara kaptırmıştı.

Bu tarz hack olaylarıyla meşhur olduklarını söyleyen hacker'lar 6,5 milyon dolar karşılığı bitcoin istemişlerdi. Variety'nin haberine göre, bir HBO yöneticisi hacker'lara 250 bin dolarlık bir fidye ödemeyi kabul etti.

Şirketin başına gelenler bununla da kalmadı. Hindistan'daki yayın haklarına sahip kuruluştaki bir çalışan Game of Thrones 7. sezon 5. bölümü internete sızdırınca, hack olayıyla bağlantılı olduğu düşünüldü.

Dün ise 7. sezon 6. bölüm, HBO'nun hatasıyla internete düştü. Şirketin İspanya ayağındaki bir kişi, dizi bölümünü yanlışlıkla erken yükledi.

Bugün ise bir hacker grubu, şirketinkinin yanı sıra, Game of Thrones ve Girls gibi en popüler dizilerinin Twitter hesaplarını ele geçirdi.

OurMine adlı bir hack grubu olduklarını belirten kişiler, bir deneme yaptıklarını yazdılar ve HBO'ya kendi hesaplarından bir çağrı yaptılar. Hacker'lar HBO'yu güvenliklerini iyileştirmek için kendileriyle temas kurmaya davet ettiler.

HBO'nun muhtemelen alarmda olması gerekiyor. Şu anda hesaplar toparlanmış olsa da, önceki hack olayının büyüklüğü şirketi korkutmak için yeterli olmalı.

1,5 Terabayt veri çalan hırsızlar, 27 ayrı Game of Thrones çekim günlüğünü de ele geçirdi. Bu hack olayıyla ilgili finansal bir kayıp olduğu düşünülmüyor, ancak konu hakkında HBO'dan bir açıklama da yapılmadı.

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