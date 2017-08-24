TEKNOLOJİ

İstanbul trafiğinde güldüren navigasyon yazıları

24 Ağustos 2017 Perşembe, 15:03:49

Türkiye’nin en çok sevilen navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon’da yazılan komik trafik yorumları, sürücülere yoğun trafikte eğlenceli anlar yaşatıyor

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    En güncel yol durumu bilgilerinden boş park yerlerini göstermeye kadar her gün milyonlarca kişiye trafikte yardımcı olan Yandex Navigasyon, interaktif özelliği sayesinde kullanıcılarının haritalar üzerinde yorum yazmasına da imkân tanıyor.

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    Bu yorumlar sayesinde sürücüler yollardaki değişimlerden anlık olarak haberdar olabiliyor. Yandex Navigasyon’un sosyal katmanı sürücüler arasında yardımlaşmayı sağlarken, yazılan komik trafik yorumları da dikkat çekiyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve noktalarda eğlenceli anlar yaşamak isteyen sürücüler Yandex Navigasyon’un kullanıcı yorumlarına bakıyor. 

    İşte Yandex Navigasyon kullanıcılarının yazdığı en eğlenceli trafik yorumları: 

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    1. Göç mevsimi.

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    2. Kavimler, Avrupa'dan Asya'ya göçe başladı.

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    3. Bayılıyorum tampon tampona aşka.

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