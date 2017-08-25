TEKNOLOJİ

Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!

25 Ağustos 2017 Cuma, 22:10:29 HABERTURK.COM

Yayınlanan son araştırmaya göre Amerikan Y kuşağının üçte birinden fazlası Instagram, Facebook veya YouTube’un dışında bir uygulamaya olmazsa olmaz diye bakıyor

  • 1 Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
    1 | 24

    ComScore'un 2017 ABD Mobil Uygulama Raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı. 

  • 2 Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
    2 | 24

    Rapor Amerika’daki kullanıcıların mobil uygulamalar ile mobil web kullanımına odaklanıyor.

  • 3 Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
    3 | 24

    Her yıl yayınlanan raporda en çok kullanılan ve en hızlı yükselen mobil uygulamalara yer veriliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
    4 | 24

    Raporun öncelikle dikkate aldığı yaş grubu y jenerasyonu olarak adlandırılan 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşak.

  • 5 Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
    5 | 24

    Y jenerasyonunun uygulama kullanım alışkanlıklarını gözler önüne seren raporda diğer yaş gruplarının kullanım detaylarına da yer verilmiş. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000