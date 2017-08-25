TEKNOLOJİ
Amerikalılar için en olmazsa olmaz uygulama Facebook veya WhatsApp değil!
25 Ağustos 2017 Cuma, 22:10:29 | Güncelleme: 22:33:30
HABERTURK.COM
Yayınlanan son araştırmaya göre Amerikan Y kuşağının üçte birinden fazlası Instagram, Facebook veya YouTube’un dışında bir uygulamaya olmazsa olmaz diye bakıyor
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ComScore'un 2017 ABD Mobil Uygulama Raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı.
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Rapor Amerika’daki kullanıcıların mobil uygulamalar ile mobil web kullanımına odaklanıyor.
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Her yıl yayınlanan raporda en çok kullanılan ve en hızlı yükselen mobil uygulamalara yer veriliyor.
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Raporun öncelikle dikkate aldığı yaş grubu y jenerasyonu olarak adlandırılan 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşak.
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Y jenerasyonunun uygulama kullanım alışkanlıklarını gözler önüne seren raporda diğer yaş gruplarının kullanım detaylarına da yer verilmiş.
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ComScore'un 2017 ABD Mobil Uygulama Raporu’na göre 18 ila 34 yaşları arasındakilerin üçte birinden fazlası Türkiye’de aklımıza bile gelmeyecek bir uygulama için olmazsa olmaz diyor.
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İşte Amerika’daki 18-34 yaş arası kullanıcıların olmadan olmaz dediği 10 mobil uygulama.
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Raporda özellikle e-ticaret, oyun ve çöpçatan uygulamalarının olduğu kategorilere daha derinlemesine çalışılmış.
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10- Instagram. Fotoğrafın sosyal medyadaki lider uygulaması Türk kullanıcılar için de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Instagram, Facebook’a ait.
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9- WhatsApp. Popüler mesajlaşma uygulaması Amerika’da olmazsa olmazlar listesinde 9.sırada yer alırken Türk kullanıcılar için de vazgeçilmezler arasında yer alıyor. WhatsApp da Facebook’a ait.
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8- Apple App Store. iPhone kullanıcıları için uygulama dünyasının yegane adresi. App Store’un uygulama olarak 8.sırada olmazsa olmaz görünmesi ve buna rağmen ilk 10’da Android uygulama mağazası Google Play’in olmaması ilginç bir sonuç. Zira her ikisini de cihaza indirmiyorsunuz, varsayılan olarak yüklü geliyor.
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7- Google Search. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’ın arama uygulaması hem Android hem iOS cihazlarında sıklıkla kullanılıyor. Doğal olarak Google’a ait.
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6- Google Maps. Türkiye’de Yandex haritalarla birlikte en çok kullanılan harita-navigasyon uygulamalarından biri olan Google Haritalar Android cihazlarda varsayılan olarak yer alıyor. Yine bir Google uygulaması.
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5- YouTube. Dünyanın en büyük video içerik servisinin en çok kullanılan özel uygulaması. YouTube da bir Google (ya da bir diğer bakışla Alphabet) şirketi.
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4- Facebook Messenger. Facebook mesajlaşma uygulaması Messenger Amerikan Y kuşağı için olmazsa olmazlar listesinde 4.sırada.
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Türkiye’de de kullanıcıların tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan Messenger doğal olarak Facebook’un…
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3- Facebook. Dünyanın en çok Facebook kullanan ülkelerinden biri olarak bunu açıklamaya ve adından sebep bu uygulamanın kime ait olduğunu söylemeye gerek yok(:
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2- Gmail. Türkiye’de aynı kuşak ve öncesi için Hotmail’in daha çok kullanıldığını bilsek de Android’le birlikte e-posta servisinin uygulaması da çokça kullanılır oldu. Gmail, Google’a ait.
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1- Amazon! İşte Amerika’daki 18-34 yaş arası kullanıcıların “akıllı telefonumda olmazsa olmaz” dediği uygulama!
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Dünyanın basılı ve dijital kitabından...
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...korniş perde tutacağı kilidine dek her şeyi satan perakende devi Amazon’un uygulaması.
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Kullanıcılar Amazon uygulaması olmadan gidemeyeceklerini söylediği araştırmada Gmail ve Facebook iki ve üçüncü sırada yer aldı.
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Amazon Video Prime adında güçlü bir video içerik hizmeti de bulunan Amazon son olarak Amerika’nın güvenilir gıda devi Whole Foods’u satın almıştı.
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Görünen o ki şirketin yaptığı alımlar ve ilerlediği yol yakın gelecekte çok daha güçlü olmasını sağlayacak.