Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı

id Software'ın geleneksel olarak düzenlediği LAN oyun turnuvası QuakeCon, bu sene de 24-27 Ağustos tarihleri arasında, Dallas'ta gerçekleştiriliyor.
Turnuvanın büyük ödülü olarak Quake Champions'ta birinci olana tam 1 milyon dolar takdim edilecek.
Yayıncı firma Bethesda ise, bu etkinlik boyunca başarılı oyunlarında %75'e varan indirimler yapıyor.
Eğer PC'de oyun oynamayı seviyorsanız ve bir Steam hesabınız varsa, bu indirimleri kaçırmamanızı öneriyoruz.
Örneğin Dishonored'ı indirimli olarak 7,24 TL'ye satın alabilirsiniz.