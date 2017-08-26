TEKNOLOJİ

Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:01:04 HABERTURK.COM

Ünlü oyun firmasının oyunları özel etkinlik sürecinde müthiş fiyat kırdı!

  • 1 Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı
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    id Software'ın geleneksel olarak düzenlediği LAN oyun turnuvası QuakeCon, bu sene de 24-27 Ağustos tarihleri arasında, Dallas'ta gerçekleştiriliyor. 

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    Turnuvanın büyük ödülü olarak Quake Champions'ta birinci olana tam 1 milyon dolar takdim edilecek.

  • 3 Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı
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    Yayıncı firma Bethesda ise, bu etkinlik boyunca başarılı oyunlarında %75'e varan indirimler yapıyor. 

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  • 4 Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı
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    Eğer PC'de oyun oynamayı seviyorsanız ve bir Steam hesabınız varsa, bu indirimleri kaçırmamanızı öneriyoruz.

  • 5 Bethesda'nın en iyi oyunlarında %75'e varan indirimler başladı
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    Örneğin Dishonored'ı indirimli olarak 7,24 TL'ye satın alabilirsiniz.

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