TEKNOLOJİ
İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
27 Ağustos 2017 Pazar, 17:15:50 | Güncelleme: 17:41:40
HABERTURK.COM
iPhone 8 çıkmasına çeyrek kala, eski iPhone'larınızı satmak için en iyi zaman geldi. Araştırmalar, fiyatların bu dönemden sonra yüzde 25 düşeceğini gösteriyor
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İstatistikler, doğru zamanda satılmazsa, iPhone 7 Plus'ın 2500 TL'nin altına, iPhone 7'nin ise 2000 TL civarına alıcı bulacağını gösteriyor.
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Son sızıntılara göre, Apple 12 Eylül'de 3 iPhone birden tanıtacak. Herkesin gözü en üst model olan iPhone 8'e kitlenmiş durumda.
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Bütçenizi doğru ayarlamak için eski iPhone'unu satmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil.
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Ancak bu işi yeni model çıktıktan sonraya bırakarak zarar edebilirsiniz.
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Düzenli aralıklarla yeni modeli tanıtılan ürünler, eski modellerinin fiyatının düşmesine sebep oluyorlar.
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Konu telefonlar olduğunda, bu düşüş son derece hızlı oluyor, çünkü telefon modellerinin yenilenme süresi de artık eskisi gibi iki yılda bir değil.
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En çok konuşulan akıllı telefonlardan birisi olan iPhone'un yeni modeli iPhone 8'in 12 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. Eğer eski iPhone'unuzu satıp yeni modeli almak istiyorsanız, muhtemelen ekim ayına kadar beklemeniz gerekecek ama tanıtımın olduğu akşam, telefonunuzun değeri de ciddi oranda düşecek.
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Glyde'ın daha önceki modellerde yaptığı araştırmaya göre, Apple'ın etkinliği yaklaştıkça bir eski modelin fiyatı yüzde 15'e kadar düşüyor.
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Bu grafikte iPhone 5'in tanıtılması ve satışa çıkması ile iPhone 4 ve iPhone 4S fiyatlarındaki değişim görülüyor.
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Ağustosta başlayan düşüş, tanıtımda yüzde 10-15 arasına ulaşırken, telefon ekim sonunda çıktığında yüzde 20'ye yaklaşmış.
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Aralık ayında ise yüzde 20 seviyesini bulmuş.
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Bu çalışmayı hazırlayanlar, ağustostan itibaren her hafta fiyatta yüzde 3-4 düşüş olacağını söylüyorlar.
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Böylece ürün çıkana kadar yaklaşık yüzde 25 düşüş yaşanıyor.
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Bu yıl içinse Kiplinger'in çalışması konuşuluyor. Bu çalışmaya göre, iPhone tanıtıldıktan sonraki iki hafta içinde değeri yüzde 11 düşüyor.
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Tanıtımdan dört hafta sonra eski iPhone modelleri öncesine kıyasla %15 düşük fiyata sahip oluyor.
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Altı haftada bu değer %18'e ulaşıyor.
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Yedinci hafta geldiğinde, eski iPhone'ları eski fiyatlarının yüzde 21 altına satın alabilirsiniz.
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Gizmodo'nun ikinci el satış devi eBay verileriyle yaptığı bir çaışma da fiyatların gözle görülür düşüşünü ortaya koyuyor.
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Buna göre ilk üç ay fiyatlarda bir değişiklik olmuyor.
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Yeni modelin tanıtmından üç ay geçtikten sonra, her ay fiyat yaklaşık 50 TL düşüyor.
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Ancak bu 2013 yılına ait bir çalışma. Dolayısıyla telefon çıkış sıklığının değiştiği günümüz koşullarında, bu durum daha hızlı olacaktır.
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Telefonunuzu satmak için ikinci el satış siteleri ve uygulamalarını kullanabilirsiniz.
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Ayrıca, telefon mağazaları da eski iPhone'larınızı alabilir.
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Telefonunuzu teslim etmeden önce tüm dosyalarınızı yedeklediğinizden ve fabrika ayarlarına döndüğünüzden emin olun.
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Ayrıca iCloud parolanızı da güvenlik tedbiri olarak değiştirin ve iki faktörlü doğrulama kullanın.
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