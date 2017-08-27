TEKNOLOJİ

İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman

27 Ağustos 2017 Pazar, 17:15:50 HABERTURK.COM

iPhone 8 çıkmasına çeyrek kala, eski iPhone'larınızı satmak için en iyi zaman geldi. Araştırmalar, fiyatların bu dönemden sonra yüzde 25 düşeceğini gösteriyor

  • 1 İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
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    İstatistikler, doğru zamanda satılmazsa, iPhone 7 Plus'ın 2500 TL'nin altına, iPhone 7'nin ise 2000 TL civarına alıcı bulacağını gösteriyor.

     

  • 2 İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
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    Son sızıntılara göre, Apple 12 Eylül'de 3 iPhone birden tanıtacak. Herkesin gözü en üst model olan iPhone 8'e kitlenmiş durumda.

     

  • 3 İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
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    Bütçenizi doğru ayarlamak için eski iPhone'unu satmak isteyenlerin sayısı hiç de az değil.

     

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  • 4 İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
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    Ancak bu işi yeni model çıktıktan sonraya bırakarak zarar edebilirsiniz.

     

  • 5 İşte eski iPhone'ların en iyi fiyata satılacağı zaman
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    Düzenli aralıklarla yeni modeli tanıtılan ürünler, eski modellerinin fiyatının düşmesine sebep oluyorlar. 

     

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