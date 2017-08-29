TEKNOLOJİ

Cosplay yapanların gerçek meslekleri

29 Ağustos 2017 Salı, 15:05:18 HABERTURK.COM

İngilizce kostüm (costume) ve oyun (play) kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan cosplay hayranları oyunla, bilim kurgu ve fanteziyle, kısacası kurgunun olduğu her yerde karşımıza çıkıyorlar. Köln'de düzenlenen Gamescom adlı oyun fuarındaki cosplayer'lar (cosplay yapanlar) gerçekte hangi işi yapıyorlar, bir araya getirdik

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    Saatlerini ve paralarını sevdikleri karaktere dönüşmek için harcayan cosplayer'lar, özellikle oyunla ilgili her yerde karşımıza çıkıyorlar.

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    Ülkemizde de oyun fuarlarında gördüğümüz cosplay tutkunları, sadece oyunlarla değil, bilim kurgu ve fantezi edebiyatı başta olmak üzere, filmler gibi kurgunun yer aldığı birçok alanda mevcutlar.

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    Cosplay için sahne dışında karaktere benzemek ve onu birebir canlandırmak yeterli.

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    Cosplay, ülkemizde yeni de olsa, yurt dışında 90'lardan bu yana popüler bir hobi. Japonya'dan çıkan cosplay terimi, 1984 yılında ortaya çıkmış.

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    22-26 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom Fuarı'nda da birçok cosplayer vardı. Bunların gerçek hayatta ne iş yaptıklarını ise aşağıda bulabilirsiniz.

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