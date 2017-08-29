Saatlerini ve paralarını sevdikleri karaktere dönüşmek için harcayan cosplayer'lar, özellikle oyunla ilgili her yerde karşımıza çıkıyorlar.
Ülkemizde de oyun fuarlarında gördüğümüz cosplay tutkunları, sadece oyunlarla değil, bilim kurgu ve fantezi edebiyatı başta olmak üzere, filmler gibi kurgunun yer aldığı birçok alanda mevcutlar.
Cosplay için sahne dışında karaktere benzemek ve onu birebir canlandırmak yeterli.
Cosplay, ülkemizde yeni de olsa, yurt dışında 90'lardan bu yana popüler bir hobi. Japonya'dan çıkan cosplay terimi, 1984 yılında ortaya çıkmış.
22-26 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom Fuarı'nda da birçok cosplayer vardı. Bunların gerçek hayatta ne iş yaptıklarını ise aşağıda bulabilirsiniz.