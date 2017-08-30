Fast food zinciri Burger King kendi kripto parası WhopperCoin'i tanıttı

Satın alınan Whopper sandviçler için hesaba yüklenen WhopperCoin'ler ücretsiz olarak başkalarına gönderilebilecek, satılabilecek ve yeniden Burger King'den alışveriş yapmakta kullanılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki Burger King müşterileri Whopper sandviçlere harcadıkları her ruble için 1 WhopperCoin kazanacak.

Şirket, önümüzdeki ay Android ve iOS uygulamalarını da tanıtacak. Uygulama ile tüketiciler WhopperCoin'lerini satabilecek ya da arkadaşlarına gönderebilecek.

Burger King, dijital ortama taşıdığı sadakat uygulaması için Waves adlı şirketin altyapısını kullanıyor. Altında blok zinciri (blockchain) yatan teknoloji, güvenli, hızlı ve saydam bir yapı sağlıyor.

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