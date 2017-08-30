burger king kripto para
TEKNOLOJİ

Fast food zinciri Burger King kendi kripto parası WhopperCoin'i tanıttı

Fast food zincirinden kripto para adımı

Hızlı yemek zinciri Burger King'in kendi kripto parası WhopperCoin, Rusya'da tanıtıldı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:39:46 Güncelleme: 12:44:45 HABERTURK.COM
Satın alınan Whopper sandviçler için hesaba yüklenen WhopperCoin'ler ücretsiz olarak başkalarına gönderilebilecek, satılabilecek ve yeniden Burger King'den alışveriş yapmakta kullanılabilecek.
 
Yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki Burger King müşterileri Whopper sandviçlere harcadıkları her ruble için 1 WhopperCoin kazanacak.
 
Şirket, önümüzdeki ay Android ve iOS uygulamalarını da tanıtacak. Uygulama ile tüketiciler WhopperCoin'lerini satabilecek ya da arkadaşlarına gönderebilecek.
 
Burger King, dijital ortama taşıdığı sadakat uygulaması için Waves adlı şirketin altyapısını kullanıyor. Altında blok zinciri (blockchain) yatan teknoloji, güvenli, hızlı ve saydam bir yapı sağlıyor.

  • Burger King
  • whopper
  • kripto para
  • şifreli dijital para birimi
  • WhopperCoin
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kredi hesaplama, kur çevirici, "bir depo kaça dolar?" ve fazlası için tıklayın.
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme