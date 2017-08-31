Xperia XZ1, Berlin'de düzenlenen IFA 2017'de duyuruldu

Sony Mobile Xperia portföyünü Xperia XZ1 ve süper orta düzey ailesinde Xperia XA1 Plus ile genişlettiğini duyurdu.
Ürün tanıtımı, Sony Mobile’ın faaliyet karının yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyar Yen’e (32,9 milyon ABD Doları) ulaştığı en son 1. çeyrek 2017 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirildi.
Xperia XZ1
Premium tasarımı ile sürükleyici eğlenceyi sunmak üzere, en son Sony inovasyon ve ses teknolojilerinden yararlanan Xperia XZ1, son teknolojiyi Motion Eye kamerası ve 3D tarama ile sunuyor. Xperia XZ1 bununla birlikte HDR görüntüler için yeni teknolojileri ve Yüksek Çözünürlüklü Ses ile premium dinleme deneyimini barındırıyor.Gelişmiş işlem gücünü hızlı indirme ile bir araya getiren Xperia XZ1’in bellek yığılı Exmor RS görüntü sensörü, hareket yakalamayı üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Süper yavaş çekim video oynatma imkânı ile saniyede 960 kare kayıt heyecan verici videolar çekmeyi sağlayabilir.
Ayrıca, 19 MP arka kamera yeni Öngörülebilir Yakalama fonksiyonu ile hep bir adım önden giderek aksiyon hatta sadece bir gülümseme tespit ettiğinde dahi, siz daha deklanşöre basmadan otomatik olarak görüntüleri arabelleğe almaya başlıyor. Dolayısıyla, kaçırmış olduğunuz anı, dört çekim arasından seçme imkânı sunuyor. Yeni Otomatik Odaklamalı kesintisiz çekim özelliği nesneyi akıllıca takip ederek aksiyon çekimlerinizin her zaman net kalmasını sağlamak için odağı ayarlıyor. Premium kamera deneyimini ise 1/3 inç sensörü ve her ışıkta olağanüstü selfie’ler elde edebilmenizi sağlayacak bir ekran flaşına da sahip 13 megapiksel ön kamera tamamlıyor.
Sony’nin 3D objelerin hızlı ve kolay bir şekilde taranmasını sağlayan yenilikçi algoritması 3D Creator, yepyeni yaratıcı olasılıklar dünyasının kapılarını aralıyor. Bir akıllı telefonda ilk defa, kafa tarama, yüz tarama, yiyecek tarama ve serbest form tarama olmak üzere dört tarama modundan birini kullanarak sadece bir dakikanın altında objelerin yüksek kaliteli 3D taramasını yapabilirsiniz. Kullanım kolaylığı için, her modun kendi özel rehberi bulunurken, obje taraması bitirildikten sonra, çeşitli eğlenceli seçenekler de bulunuyor.
3D etiketler kullanarak mesaj uygulamaları üzerinden arkadaşlarınız ile paylaşabilir, Sketchfab gibi 3D topluluklarına yükleyebilir, taramanıza kamera AR efekt seçeneklerinde, üçüncü taraf uygulamalar veya canlı duvar kâğıdı olarak kullanmak için bir avatarla hayat verebilir ya da bir anıya dönüştürmek için taramanızı bir 3D yazıcıya dahi gönderebilirsiniz. 3D Creator uygulaması kapsamında, daha geniş ve hızla büyüyen 3D ekosistemi keşfetmek için Google Play üzerinden erişebileceğiniz daha fazla olasılığa ulaşmanızı sağlayacak ‘Daha Fazlasını Bul’ butonunu da seçebilirsiniz.
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