Xperia XZ1, Berlin'de düzenlenen IFA 2017'de duyuruldu

Xperia XA1 Plus 23MP arka kamera, 5.5 inç Full HD ekran ve ClearAudio+ Sony Ses Teknolojisi ve Akıllı Amplifikatör ile sürükleyici ses performansına sahip olarak geliyor. Altın, Mavi, Pembe ve Siyah olmak üzere dört canlı renkte sunulan Xperia XA1 Plus, dar çerçevesi ile yuvarlatılmış, şık tasarıma ve kişiselleştirilmiş güvenlik sağlamak üzere açma/kapama düğmesine entegre edilen sezgisel parmak izi sensörüne sahip. Bunların tümü için gerekli güç, yüksek kapasiteli pil tarafından sağlanırken Stamina Modu ve enerji tasarruflu performans tüm uygulamaların sekiz çekirdekli işlemcisi ile hızlıca çalışmasını sağlıyor.

Xperia XA1 Plus, Sony’nin dijital kamera bölümünden de yararlanılarak cep telefonu için büyük 1/2.3 inç Exmor RS sensör ile 23MP yüksek çözünürlük sağlayan bir arka kamera deneyimi ile karşınıza çıkıyor. Düşük ışıkta dahi yüksek çözünürlük sunmak için bol ışık alan bir F.20 lens, en ani anların bile her zaman odaklı olması için hassas Hibrit Otomatik Odaklamaya sahip. Kamera açıldıktan sonra 0.6 saniye içinde çekime hazır hale geliyor. Xperia XA1 Plus aynı zamanda grup selfie’lerinde dahi tüm aksiyonu yakalayan ve yüksek kaliteli görüntü sağlayan 8MP 23mm geniş açılı lensli bir ön kameraya da sahip.