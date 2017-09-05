Sony, ortam seslerini ortadan kaldıran kablosuz kulaklığını duyurdu

Bu kulaklık, kutudan çıkarılıp kulağa takıldığında otomatik olarak devreye giriyor. Bundan sonrasında ortam sesleri ve müzik ses seviyesine göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ürün, ortamdaki gürültüleri izole etme özelliğine sahip.

Böylece sadece dinlediğiniz müziğe odaklanabileceksiniz. Tabii isterseniz bu modu kapatabilir, müzik dinlerken bir yandan ortam seslerini de duyabilirsiniz.

WF-1000X, tek şarj ile aktif gürültü engelleme modu açıkken 3 saat boyunca kullanılabiliyor. Şarj süresi ise 9 saat. Ürün, 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Sony WF 1000X