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Sony, IFA 2017'de ilk kez görücüye çıkardığı Xperia XZ1 ve XZ1 Compact isimi yeni telefon modellerinin Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geleceğini doğruladı ve ekleme yapmayı da ihmal etmedi. Firma, 2016'da satışa sunduğu birçok modeline de Oreo'yu getirecek. Resmi blogundan bilgiler paylaşan firma, Oreo gelecek modelleri şöyle sıraladı: