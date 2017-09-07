TEKNOLOJİ

FIFA'da olması gereken stadyumlar

07 Eylül 2017 Perşembe, 16:17:51 HABERTURK.COM

Electronic Arts'ın popüler futbol oyunu FIFA 17'de 70 stat var. Ancak bu listeye eklenebilecek, atmosferiyle milyonları etkileyen birçok stadyum mevcut. İşte bu statlar, konumları, takımları ve kapasiteleri

  • 1 FIFA'da olması gereken stadyumlar
    1 | 30

    Türk Telekom Stadyumu

    Ülke: Türkiye

    Takım: Galatasaray

     

  • 2 FIFA'da olması gereken stadyumlar
    2 | 30

    Açılış tarihi: 2011

    Kapasite: 52.650

     

  • 3 FIFA'da olması gereken stadyumlar
    3 | 30

    San Mames Stadyumu

    Ülke: İspanya

    Takım: Atletik Bilbao

     

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  • 4 FIFA'da olması gereken stadyumlar
    4 | 30

    Açılış tarihi: 2013

    Kapasite: 53.289

     

  • 5 FIFA'da olması gereken stadyumlar
    5 | 30

    Estadio do Dragao

    Ülke: Portekiz

    Takım: Porto

     

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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 dakika önce
    BİZDE NE TASARIM VAR NE MİMARİ
  • Misafir 29 dakika önce
    Habere gel
  • Misafir 37 dakika önce
    bu stadları oyuna koyabilmek için lisans anlaşması yapılması gerekiyor biliyorsunuz değil mi? ea sports kafasına göre eklemiyor stadyumları.
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