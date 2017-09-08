Ücretsiz Antivirüs Kaspersky Free hemen indirin

İnternet kullanıcılarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Internet World Stats verilerine göre, Haziran 2017 itibarıyla internete bağlanan kullanıcı sayısı dünya çapında 3,8 milyara, Türkiye’de ise 50 milyona ulaştı. Fakat Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi’ne göre, kullanıcıların sadece yarısından biraz fazlası internete bağlı tüm cihazlarını koruyor.

Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının dijital tehditlere karşı korunma hakkına sahip olduğuna inanan Kaspersky Lab, bu doğrultuda ücretsiz bir güvenlik çözümü geliştirdi. Yeni çözüm, Windows ve Mac bilgisayarlar, akıllı telefonlar, Android tabanlı tabletler, Windows Phone ve iOS cihazları için ödüllü koruma sağlayan amiral gemisi ürünlere ek olarak, özel olarak seçilmiş bir dizi güvenlik teknolojisiyle Windows cihazlarını koruyor. Böylece kullanıcıların cihazlarına, dijital dünyadaki aktivitelerine ve siber farkındalık yeteneklerine uygun bir Kaspersky Lab çözümü seçebilmesi hedefleniyor.

Günümüz ev kullanıcılarını korumak üzere tasarlanan Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security’nin en son sürümleri, kullanıcıların internete bağlı cihazlarını ve dijital yaşamlarını her yönüyle korumalarına yardımcı oluyor. Araştırmalara göre, birçok kullanıcı özellikle verilerinin başkalarının eline geçmesinden endişeleniyor ve bu verilerin bir kısmı o kadar hassas ki, kullanıcıların %44’ü bunları başka hiç kimsenin görmesini istemiyor.

Kullanıcı verilerini korumak amacıyla geliştirilen yeni App Lock (uygulama kilidi) özelliği, ayrı bir şifreyle ek bir koruma katmanı sağlayarak, anında mesajlaşma, sosyal medya, e-posta ve benzeri şekilde kişisel bilgiler içeren uygulamaların başkaları tarafından açılabilmesini engelliyor. Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security’ye entegre olarak gelen Kaspersky Secure Connection hizmeti ise, güvenli olmayan kablosuz ağlar kullanılırken veya hassas kullanıcı bilgileri içeren web sitelerinin ziyareti sırasında tüm veri trafiğini şifreliyor.

İnternet kullanıcıları verilerine çok önem veriyor ve dolayısıyla yarısından çoğu (%56) verilerinin fidyecilerin eline geçmesinden korkuyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan WannaCryve ExPetr salgınlarından sonra bu korkuların daha da artmış olması beklenebilir. Güncellenen Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security ürünleri, kullanıcıların huzurunu sağlamaya destek olmak amacıyla en karmaşık fidye yazılımlarıyla bile mücadele edebilen fidye yazılımı karşıtı özelliklerle donatılmış durumda.

Günümüzde ortalama bir ailenin fertleri, uyanık geçirdikleri zamanın büyük bir kısmını çevrimiçi olarak geçiriyor ve internette geçirilen zaman arttıkça, zararlı bir yazılıma veya web sitesine denk gelme ihtimali de artıyor. Kaspersky Lab her yıl yaptığı araştırmasında, internet kullanıcılarının %63’ünün oltalama e-postaları ve web siteleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı.

Bu endişeyi gidermek amacıyla oltalama karşıtı teknolojiler içeren Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security, kullanıcıları dolandırıcılık amaçlı e-postalara ya da web sitelerine karşı koruyor. Ayrıca, güncellenmiş olan URL Advisorözelliği, kullanıcılara arama motoru sonuçlarındaki bir bağlantının güvenli bir siteye mi, yoksa şüpheli veya tehlikeli bir oltalama sitesine mi yönlendireceğini, her bir bağlantının yanında özel bir belirteçle gösteriyor.

Ürün yelpazesine yeni eklenen Kaspersky Free, şirketin, kendisini şimdiye kadar birçok bağımsız testte kanıtlamış, gelişmiş teknolojilerini temel alıyor. Güvenilir ve kullanıcı dostu olan yeni çözüm, kullanıcıları en yaygın siber tehditlerden korumak üzere temel özellikler barındırıyor.

Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Ivan Romashko, “Bu yıl Kaspersky Lab olarak BT güvenliği pazarında çok başarılı olarak geçirdiğimiz 20 yılımızı kutluyoruz. Tüm bu zaman boyunca misyonumuz, siber suça karşı mümkün olduğunca çok sayıda insana güvenilir koruma sağlamak oldu. Dolayısıyla kullanıcıların artık daha da genişletilmiş olan tüketici ürünleri yelpazemizden faydalanabilecek olmasından ötürü mutluyuz. Windows için sunduğumuz yeni ve ücretsiz güvenlik çözümü Kaspersky Free’yi, ücretsiz ve daha fazla özellik için satın alma seçeneği sunan kapsamlı ürün yelpazemizin gözdesi olarak görüyoruz. Kaspersky Free’de kullanılan motor, diğer tüm kişisel ürünlerimizde kullanılanla aynı. Çözümümüz, tam işlevli ürünlerimizi satın alma durumu olmayan kullanıcılar için en yaygın tehditlere karşı temel ve yüksek kaliteli koruma sağlıyor” dedi.

Kaspersky Free, şüpheli ve zararlı dosya ve yazılımları tespit ederek otomatik olarak engelliyor. Potansiyel olarak zararlı olabilecek web siteleri ile oltalama sayfaları konusunda da uyarı veren çözüm, böylece kullanıcıların parasını veya kimlik bilgilerini çalma girişimlerini durduruyor. Kaspersky Free’nin veri tabanları gerçek zamanlı ve otomatik olarak güncellenerek, bilgisayarlarını yavaşlatmadan kullanıcıların en güncel tehditlere karşı korunmasını sağlıyor.

Farklı platformlardaki tüm cihazlarını Safe Money, Privacy Protection, Anti-Theft ve benzeri entegre hizmet ve teknolojilerle korumakla ilgilenen kullanıcılar, çoklu özelliğe sahip ve çoklu platform desteği olan Kaspersky Internet Security ve Kaspersky Total Security çözümleriyle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdaki adresten indirilebilir.

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