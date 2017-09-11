İşte karşınızda 60FPS 4K çözünürlüklü Final Fantasy 15

Nvidia GeForce, Square Enix'in yeni oyunu Final Fantasy 15 için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. 2018 yılının başlarında PC için satışa sunulması beklenen oyun, hem görsel kalitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor hem de modlama desteğiyle adından söz ettireceğe benziyor.

Final Fantasy 15, daha önce Xbox One ve PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. PC sürümünü bu versiyonlarla kıyaslayacak olursak, daha yüksek çözünürlük, daha fazla detay ve modlama desteğinden söz edebiliriz. Ayrıca Nvidia'nın görsel kaliteyi artırıcı birçok teknolojisi de FF15'in PC sürümünde kullanılıyor.

İyi seyirler.

final fantasy

Xbox

Sony PlayStation 4

playstation

PC

windows